Monchi habla sobre el juego del equipo, la exigencia, la planificación, Koundé, la junta...

Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, atendió a los compañeros de Canal Sur Radio con los que repasó la actualidad del equipo recién aterrizado de Vigo, donde el cuadro de Julen Lopetegui sumó una nueva victoria al ganar 0-1.

El ejecutivo de San Fernando no eludió ninguna pregunta y defendió el buen hacer del conjunto a pesar de las críticas.

- Defensa a Lopetegui

No hace falta que te llamen porque las redes tienen el derecho a opinar. Asumo que los que estamos en puestos públicos estamos sometidos a esta crítica que si es respetuosa uno asume. Mi grado de satisfacción con el entrenador del Sevilla no es mucho, es lo siguiente. Hay datos objetivos que son indestructibles. Otra cosa es lo que opinemos subjetivamente. Pero ayer se convirtió en el entrenador del Sevilla con el mayor porcentaje de victorias de la historia.

- Le encanta el Sevilla FC

Me encanta. El de los tres últimos años es que me encanta. Me ha hecho disfrutar y llorar de alegría. Evidentemente, cuando el equipo pierde me disgusta. Pero este equipo me gusta muchísimo, porque hace una cosa fundamental, y es que gana mucho. El Villarreal quedó 1-2 con el Osasuna. Hemos visto sufrir al Barcelona, al Atlético, perder al Madrid... cada vez es más complicado ganar partidos.

- Un equipo bien entrenado que hace cosas bien

He aprendido a convivir con estas situaciones. Puedo entender que la gente se enfade porque no guste, pero hay matices. Un equipo que recibe tres goles en ocho partidos, muy mal no puede jugar. Un equipo que ayer le tiran dos veces, algo hará bueno.

- Una exigencia cercana a los grandes clubes europeos

El equipo no está fácil, está un poco espeso. Nos está faltando cosas, pero, ¿no juega a nada? ¿Qué significa que no juega a nada? La explicación es que la dimensión que ha alcanzado al Sevilla no permite errores pequeños, no permite derrotas. Cada vez estamos más cerca de los trasatlánticos europeos y españoles. Más cerca en cuanto a repercusión, no a capacidad económica. Cuando uno consigue dar tanta ilusión hace que las exigencias sean mayores.

-La planificación

Ya he dicho que no es de la que más orgulloso estoy. El mayor defecto de la planificación es lo tarde que llegaron los jugadores.

- Sobre Koundé

Dejar que corra al aire. No hace falta sentarse, ha demostrado que es un magnífico futbolista. La gestión ha sido muy fácil, porque a veces sin hacer nada se solucionan las cosas. Está centrado, ha pasado página. No sé si pagaran la cláusula de Em-Nesyrji, de Montiel, o la del Papu.

- La junta de accionistas

Soy un ejecutivo. hay mucho rudo yo tengo bastante con hacer de muro. Transmitir normalidad tranquilidad y que afecte lo menos posible al grupo. Centrado en el día a día. Con José María (Del Nido) tengo una relación buena, pero no como con él todos los días.