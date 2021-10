En-Nesyri, la gran novedad en el primer entrenamiento semanal del Sevilla FC

Youssef En-Nesyri, futbolista del Sevilla FC, ha sido la gran novedad en el entrenamiento que ha realizado la primera plantilla en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en este mediodía.



Tras varios días entrenándose al margen, el delantero marroquí ha comenzado con total normalidad la sesión con el grupo, tocando balón incluso. No ha estado en la sesión de hoy Jules Koundé, que no fue convocado a Vigo, pero sí Papu Gómez, que tampoco jugó en Balaídos al no estar en la expedición blanquirroja.



El equipo sevillista se ha ido a ejercitarse nada más aterrizar en la ciudad hispalense después de que no pudieran regresar anoche por la espesa niebla que les impidió volar.



Con la mente ya puesta en el partido contra el Lille de UEFA Champions League, donde se juega buena parte de su futuro, el Sevilla FC intentará seguir con la buena racha de resultados que lo tienen ahora mismo dentro de sus objetivos marcados a comienzo de temporada.