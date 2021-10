En el debate del juego del Sevilla y los "datos indestructibles" de Monchi, la mayoría dice: "¿Qué debate?"

A veces, cuando un equipo consigue la difícil misión de ganar por costumbre, es inevitable pensar que le resulta más sencillo de lo que en realidad lo es. Es ése el momento en el que la afición comienza a pedir más. Cuando una plantilla tiene como hábito sumar puntos con independencia de que juegue mal, bien o regular; de que el partido sea en casa o en la otra punta del planeta; con todos sus jugadores disponibles o con ausencias destacadas... cuando se da ese momento, lo que la gente quiere es que además se instale en la excelencia, el preciosismo y el espectáculo, pero sin perder todo lo anterior, por supuesto.

El Sevilla FC se ha acostumbrado a sacar partidos adelante, gustando y sin gustar. No, no es Julen Lopetegui el técnico más ofensivo que hay pero es un ganador nato y eso hay que ponerlo en valor. Puede que a veces se obsesione preocupándose más de anular al rival que de sacar partido a los suyos, que en ocasiones le falta atrevimiento o que insiste en jugadores que no están bien o que no aportan más que pases sencillitos, en horizontal y circulando a velocidad de tortuga. Que el equipo da la sensación de sufrir en partidos que no estaban para eso o gana por la mínima otros que apuntaban a marcador cómodo. Siendo sinceros, hay margen para la crítica, como admitió Monchi, pero siempre que sea comedida y poniendo en valor "unos datos objetivos que son indestructibles".

"Estamos sometidos a la crítica y, si ésta es respetuosa, uno la asume. Mi grado de satisfacción con el entrenador del Sevilla no es mucho, es lo siguiente. Podemos opinar subjetivamente, pero se ha convertido en el entrenador con el mayor porcentaje de victorias de la historia del Sevilla FC", señaló el director general deportivo en una entrevista en Canal Sur Radio en la que insistió en que está satisfecho con lo que ve: "Me encanta. Este equipo me gusta muchísimo, porque hace una cosa fundamental, y es que gana mucho. He aprendido a convivir con estas situaciones. Puedo entender que la gente se enfade porque no guste, pero hay matices. Un equipo que recibe tres goles en ocho partidos, muy mal no puede jugar. Un equipo al que en Vigo le tiran dos veces, algo hará bueno".

Después de esa opinión mostrada públicamente por Monchi, ESTADIO trasladó el debate abierto en redes sociales sobre el juego del Sevilla FC a su #EncuestaHelvetiaED, donde la respuesta de la mayoría fue: "¿Qué debate?". Un 59 por ciento de los participantes coinciden con Monchi a la hora de asegurar que le gusta como juega el equipo, apoyado por otro 25% que admite que no le entusiasma demasiado pero se declara satisfecho al priorizar que lo más importante son los buenos números. Es decir, que sólo hay un 16% al que le preocupa la falta de brillantez nervionense en sus últimos encuentros.

Otra portería a cero

Entre esos datos objetivos de Monchi está la imbatibilidad. Sin Diego Carlos ni Koundé y con Acuña suplente, el Sevilla FC dejó su puerta intacta en Balaídos y acumula un total de 56 encuentros con su marco imbatido en los 118 choques disputados con Julen Lopetegui como entrenador (39 en LaLiga, 9 en competiciones europeas y 8 en Copa del Rey). Es decir, que el vasco promedia un espectacular 52,6% de porterías a cero.

Una máquina de ganar

El solitario tanto de Rafa Mir ante el Celta, además, daba al Sevilla FC de Lopetegui su triunfo número 70 en los 118 choques desde su llegada en la campaña 19/20, lo que deja al de Asteasu con un 59 por ciento de encuentros ganados y un impresionante 81% de imbatibilidad, que lo hace ser el entrenador con mayor porcentaje de victorias en la historia del club.

Visitante implacable

Además, el triunfo en Balaídos fue el partido ganado a domicilio número 21 en un total de 42 salidas ligueras. Es deicr, que Lopetegui gana en una de cada dos desplazamientos en el campeonato doméstico. Consiguió nueve victorias como visitante en la 19/20, subió a 10 en la 20/21 y ya lleva dos en esta 21/22.

En el 'Top 10' de técnicos con más partidos

La clasificación de entrenadores con más partidos en el Sevilla FC en la máxima categoría española la lidera Joaquín Caparrós, con un total de 167 -casi el doble de los actuales de Lopetegui-, seguido en el podio por Manolo Cardo, con 156, y por Unai Emery, con 133. El cuarto lugar es para Helenio Herrera, con 120, siendo quinto y sexto Campanal y Cid Carriega, con 116 y 102 respectivamente. Manolo Jiménez es actualmente el séptimo preparador en este ranking, con 97, siendo el mítico Ramón Encinas, con 96, el siguiente peldaño que podrá superar Julen Lopetegui, noveno con 84, uno más que Juande Ramos, que cierra el 'Top 10'. De todos ellos, el que más porcentaje de victorias tiene es Lopetegui, con un 57%, seguido del 53% de Juande y Jiménez.