El Sevilla FC, obligado a innovar en defensa

El empate del Sevilla FC contra el Lille le supo a poco al cuadro de Nervión después de la buena primera mitad que realizó el conjunto sevilllista.

Sensación agridulce con la que se marchó del partido el equipo de Julen Lopetegui, el cual no vuelve a Sevilla con demasiadas buenas noticias, pues el infortunio se sigue cebando con algunos futbolistas de su plantilla.

Karim Rekik no pudo acabar el partido debido a unas molestias físicas que preocupa al técnico vasco. "Lo de Karim no tiene buena pinta... Hemos tenido muchos problemas. Estamos en una época compleja, con un parón de selecciones, acumulación de partidos, de viajes, etc. Vamos a tratar de no perder más efectivos. Pero no podemos lamentarnos, hay buscar soluciones".

Mismo caso que el de Marcos Acuña, que también tuvo que ser sustituido con el agravante de que lleva ya varias semanas renqueante. A ellos dos hay que añadir a Jules Koundé, que sigue recuperándose de su lesión, la cual le ha obligado a perderse los duelos contra el Celta y el Lille.

Estos problemas dejan a la defensa muy tocada pues aunque en el lateral diestro están Jesús Navas y Montiel, la posición de central se queda con Diego Carlos, la aportación puntual de Gudelj y Fernando y pendiente de la recuperación de Koundé, y, finalmente, en el lateral zurdo, Augustinsson está preparado para relevar a Acuña si las molestias del argentino van a mayores.

Esto obligará a Julen Lopetegui a innovar de nuevo en la defensa, algo que le está ocurriendo con bastante asiduidad en este comienzo de temporada.