Castro: "Me siento respaldado por el sevillismo"

José Castro, presidente del Sevilla FC, volvió a hablar con los medios de comunicación tras la ofrenda floral realizada por la entidad nervionense en la Parroquia de la Blanca Paloma, en el barrio de Los Pajaritos, a la hermandad del Gran Poder.

El alto ejecutivo volvió a centrarse en la lucha por el poder que hay en el Sevilla FC en estos momentos y replicó, de nuevo, a Del Nido.

- Los sevillistas no quieren cambio

La palabra no tiene más razón porque se grite más o se personalice más. Hay una ley en el fútbol y en la vida que es que cuando las cosas están bien, no hay que cambiarlas. Mis ocho años de presidencia están ahí. Cuatro títulos y un crecimiento notable. Este presidente siempre cumplirá con la ley. Muchos sevillistas no quieren el cambio cuando las cosas van bien. En el fútbol hay que saber estar, saber irse... su tiempo pasó. Ahora estoy yo, luego estará otro. Tiene dos consejeros en el club que han firmado esas cuentas tan ruinosas.

- El club no está arruinado

Decir que el club está arruinado es ridículo. La temporada pasada tuvimos superávit cuando la mayoría de los clubes tuvieron déficit a causa de la pandemia. Ese déficit se habría resulto con la venta de Koundé y demostramos que no nos quisimos desprender de uno de nuestros jugadores más importantes. Decir eso es feo porque se escucha en los medios, en Europa y da mala imagen al club.

- No quiere hablar de la relación entre Del Nido padre e hijo

Son cuestiones de padre e hijo. Sólo puedo decir que fue el propulsor de un pacto de gobernabilidad para el Sevilla FC y lo dinamitó en media hora. Para crecer es muy importante la estabilidad y José María del Nido no se la está dando al Sevilla FC. Sólo le importa él.

- La venta de acciones de Luis Galán a Del Nido

No me afecta lo de Luis Galán cuantitativamente en el número de acciones. Sí me ha afectado, evidentemente, en la forma que lo ha hecho y en no decírmelo.

- Confiando en ganar

Me siento respaldado por el sevillismo. No tiene sentido solicitar una junta general extraordinaria un 12 de agosto en plena planificación de la temporada de la primera plantilla. Eso es de una persona que no mira por la entidad.

- Sigue confiando en crecer

Siempre se puede crecer más. En mis ocho años de mandato no hemos parado de crecer. Este año pasado, sin ir más lejos, hasta tres jornadas antes de terminar LaLiga tuvimos opciones de ganarla. No hemos parado de crecer en el estadio, en la ciudad deportiva, tenemos el estudio sobre la viabilidad para ampliar el aforo del Ramón Sánchez-Pizjuán. Por supuesto que queremos seguir creciendo.