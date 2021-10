Del Nido: "A Castro lo veo más solo que nunca; si es derrotado, espero que entregue el poder sin ningún tipo de trauma"

A pocos días de la junta general de accionistas del Sevilla FC que el próximo martes 26 de octubre puede cambiar el futuro próximo de la entidad de Nervión, ESTADIO Deportivo ha podido entrevistar en persona a uno de los grandes protagonistas de la misma. Un José María del Nido que aspira a hacerse con la gestión del club en breve, que espera una junta "sin transfullerías" y que ahonda en muchos de los aspectos que ya avanzó en su intervención radiofónica este pasado jueves. El objetivo, según sus propias palabras, no es otro que "llevar al Sevilla FC a donde todos los sevillistas sueñan".

A continuación, una primera parte de la entrevista en la que Del Nido analiza la junta que se avecina, su relación con Castro y la lucha accionarial existente. Antes de la misma, ESTADIO Deportivo quiere dejar claro a todos sus lectores que, al igual que ha mostrado al letrado hispalense su interés en entrevistarlo, también ha hecho lo propio con el actual presidente del Sevilla FC, del que no se ha recibido ninguna respuesta clara al respecto.

- Parece, por sus palabras, y la ambición que transmite, que ha vuelto con más fuerza que nunca.

- Que nunca no. Lo que sí es verdad es que estoy con fuerza, que estoy con ganas, que estoy ilusionado. Y que quiero transmitir a mi gente, a los sevillistas que me conocen porque he estado muchos años al frente del Sevilla FC, que sigo siendo el mismo José María de siempre. Ambicioso, que cree en el proyecto y que cree que el Sevilla FC merece una vuelta de tuerca para llevarlo a donde todos los sevillistas soñamos.

- ¿Qué junta espera el próximo martes? ¿Teme que pueda existir algún tipo de artimaña legal que impida el discurrir esperado?

- Espero que sea con normalidad. Y que el consejo actual, presidido por Castro, al que veo más solo que nunca, si obtiene el apoyo mayoritario del accionariado sin ningún tipo de artimaña, pues continúe al frente de la entidad. Si es derrotado, pues con la naturalidad y la grandeza que a los sevillistas nos caracteriza, que entregue el poder sin ningún tipo de trauma.

- Ya ha dicho que lo iniciado es un movimiento irreversible.

- Un grupo de empresarios sevillanos y sevillistas estamos apostando nuevamente por la gestión de la sociedad. Y en el supuesto hipotético de que por alguna 'transfulla' jurídica nos dejen fuera del gobierno de la sociedad, seguiremos luchando para tomar las riendas. Si nos ganan con votos de acciones aceptaremos la derrota.

- ¿Está en disposición de afirmar que será presidente antes del 2023, cuando tocaría a sus acciones por el pacto existente entre Castro y su hijo, Del Nido Carrasco?

- Seguro. Las prisas son porque entendemos, primero, que la desastrosa gestión económica de este año debiera conllevar al cese inmediato y fulminante de todos los responsables de la misma. En cualquier compañía mercantil del mundo no española se presentan unas cuentas anuales en las que sobre un presupuesto, el que sea, se tienen pérdidas por importe del 30%, del CEO para arriba cesan a todo el mundo. Lo que no hacen es premiarlo con un salario diez veces el que cobra el presidente del gobierno y con un premio por clasificación Champions de dos veces el salario del presidente del gobierno.

- Usted dice que el Sevilla FC está "arruinado" y Castro responde que decir eso es "ridículo".

- Yo creía haberlo aclarado suficientemente ayer y aprovecho su entrevista para hacerlo otra vez. Que lo que yo quise decir era, y lo expliqué, que las cuentas del año pasado son unas cuentas ruinosas y que la gestión del Sevilla FC es una gestión ruinosa. Un club que tiene presupuesto de ingresos de 190 millones de euros y que tiene 41'5 millones de pérdidas en el año es un club nefastamente gestionado. Sobre esa base yo entiendo que, si hubiera existido decencia de los que gestionan el club, y de los causantes de esa nefasta gestión económica, lo que deberían haber hecho es no cobrar. Lo que sí es evidente es que, si yo fuera el dirigente del club, ningún consejero mío habría cobrado con esos números.

- ¿Será José María del Nido presidente del Sevilla FC a partir del 27 de octubre si se impone en la junta del martes?

- Mi intención es conformar un consejo de administración formado por sevillistas. Sobre esa base, yo estaré al frente de todos los departamentos para ser quién dirija y sea responsable de la gestión de la entidad. La persona del presidente la designaremos en el primer consejo de administración.

- Dice Castro que usted quiere "apoderarse del club€"

- Yo no voy a entrar en descalificaciones personales porque esas descalificaciones lo único que hacen es calificar a la persona que las hace. Yo le agradezco a Castro cosas buenas, creo que ha hecho otras en las que se ha equivocado, pero la gestión económica de esta temporada es más que suficiente como para decirle que su tiempo está cumplido y que lo que tiene que hacer es entregar las riendas a los máximos accionistas de la sociedad.

- Publicamos en ESTADIO Deportivo días atrás –con pruebas documentales- cómo el presidente del Sevilla FC José Castro compró acciones a los pequeños accionistas para venderlas, luego, a 777 Partners por el doble de lo pagado, amén de una comisión posterior por cada una de esas acciones. El argumento, en su momento, fue que era una fórmula para evitar su entrada en el club y una posterior venta a manos extranjeras por su parte.

- Ahora Castro está diciendo a los sevillistas de base que no vendan sus acciones. Ahora Castro ha dicho también que él no es responsable de que viniera 777 Partners y comprara sus acciones. Que el americano, como le llaman, vino solo. Y ustedes (ESTADIO Deportivo), documentalmente han demostrado que Castro, Carolina Alés y Francisco Guijarro se comprometieron con Sevillistas Unidos 2020 para comprarles acciones a sevillistas de base. Castro las compró y quiere tanto a los sevillistas de base que las compraba a un precio y las revendía a los americanos a un precio superior. Y además cobraba comisión por cada venta de una acción. Eso lo venía denunciando Accionistas Unidos desde hace muchos años y se ha enriquecido personalmente con ese tema. Hoy 777 Partners es un socio legal y legítimo. Lo que hay es que sacarle el producto a ese socio en beneficio de la sociedad. Esta entidad está en un mundo financiero en el que el Sevilla FC no está. Vamos a vehiculizarlo para que el Sevilla FC se sienta beneficiado de ese accionista que está en la sociedad.

- ¿Tuvo o ha tenido la tentación de vender sus acciones?

- Todos los días. Cuando me levanto, todos los días desde hace cuatro años. Cuando recibí una primera oferta de una cantidad con sólo más de nueve cifras. Todos los días cuando me levanto, digo: ¿Me olvido de esto? ¿Lo dejo ya? ¿Cojo el dinero que me ofrecen, que garantiza al menos cinco o seis generaciones de Del Nido que vivan sin trabajar y me dejo de problemas? Y todos los días me respondo: No.

- ¿Le consta que han seguido existiendo reuniones con terceros sobre una posible venta del club?

- Sí, continuamente vienen ofertas para participar en el accionariado o para comprar la participación de los siete grandes accionistas. Yo los escucho, como es mi obligación y mi educación, y hasta ahora todas las he rechazado.

- L e quería preguntar, también, por la venta de sus acciones por parte del consejero Luis Galán. Afín a Castro hasta la fecha, las ha depositado en usted, su principal competidor en esta lucha.

- Es evidente que quien debería decir los motivos por los cuales vende sus acciones y lo hace a mi grupo, no al de Castro, es Luis Galán. Pero yo creo que es altamente significativo que se desmarque de esa forma del presidente Castro y que se agrupe con quien son los rivales del actual presidente para el gobierno del club.