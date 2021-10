Las pérdidas del Sevilla y la venta de Koundé, una "mentira" que, según Del Nido, desmonta el calendario.

De manera casi paralela y sin saber en los términos en los que el presidente del Sevilla FC, José Castro, se referiría a los medios de comunicación apostados este viernes en la Parroquia de la Blanca Paloma para realizar una ofrenda al Señor del Gran Poder, analizaba Del Nido durante su entrevista con ESTADIO Deportivo las pérdidas presentadas por el Sevilla FC en la junta del martes, así como rebatía, nuevamente, el argumento expuesto de que eso se habría solucionado con la venta de Koundé al Chelsea.

"Decir que el club esta arruinado cuando hemos tenido la temporada pasada superávit, cuando la mayoría tuvieron déficit debido a la pandemia. Sin abonos, marketing, tickets... nos ha ocurrido a todos. Ese déficit se hubiera resuelto vendiendo a Koundé y demostramos que el club es potente económicamente y no lo vendimos", ha vuelto a incidir Castro este mismo viernes, algo que el expresidente del Sevilla FC, José María Del Nido, en palabras a ESTADIO Deportivo, cataloga de "mentira" y lo explica así: "Se están manipulando datos y se están dando versiones que no concuerdan con la realidad. En la página web del Sevilla está el informe de auditoría realizado por Ernst & Young, que es la empresa elegida por la junta general de accionistas para auditar las cuentas del club, que por el volumen de la sociedad tienen que estar auditadas. Y en esas cuentas anuales se establece que la única pérdida que ha habido el año pasado por el covid es la de los abonos, que asciende a ocho millones de euros. Sin embargo y por el contrario, los ingresos por competiciones deportivas pasan de 36'6 millones a 70'6 millones de euros, por lo cual están más que compensados".

En esa misma línea, Del Nido sigue argumentando su discurso y cuestionando la gestión del actual consejo: "Las cuentas son una desfachatez porque han sido unos nefastos gestores que no han sido capaces de tomar las medidas necesarias, que para eso son gestores, populistas o no populistas para que estas cuentas no se hubieran presentado".

Sobre la venta de Koundé como solución, aporta otro detalle clave: "Además es mentira que si se hubiera vendido a Koundé se hubiera compensado el déficit. Es mentira desde el punto de vista contable, que ya lo demostré ayer (en la radio). Además es mentira porque la oferta por Koundé llegó a final del mes de agosto y el ejercicio se cierra el 30 de junio. No se podría haber metido ese superávit de 27 millones de euros que habría como consecuencia de la venta de Koundé en las cuentas del pasado ejercicio".

Cuestionado por ED sobre una hipotética venta de Koundé este verano si él hubiera sido el presidente del Sevilla FC, y no Castro, responde: "Yo no soy el responsable de la gestión. Lo que yo le digo es que yo habría realizado las operaciones necesarias para que estas pérdidas no se hubieran producido. Vendiendo a Manolito, vendiendo a Pepito, o haciendo lo que fuera necesario desde el punto de vista económico, financiero y contable".