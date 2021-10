"¿Monchi? Tonto sería el que entrara en el Sevilla si al que funciona lo quita"

Como no podía ser de otra forma, José María del Nido Benavente también se refirió a lo deportivo durante su conversación con ESTADIO Deportivo. Junto al "plantillon" y Lopetegui, el expresidente también se extendió a la hora de hablar de Monchi y de su relación con el director general deportivo del Sevilla FC.

Del Nido lo tiene claro, lo que funciona no se cambia: "Mi relación con Monchi es excepcional, porque somos amigos desde€ Fíjese usted. Yo era vicesecretario de la junta directiva de Luis Cuervas en la que Paco Cuervas, que en paz descanse, era el presidente del Sevilla Atlético y lo fichó del San Fernando por un millón de pesetas. Fíjese si hace años de lo que le estoy hablando. Yo lo conozco desde que tenía 17 años y era un niño. Mi relación personal con Monchi es magnífica y mi relación profesional es: tonto sería el que entrara en el club si al que funciona lo quita".

Y sobre sus ideas en la entidad, dice lo siguiente: "Lo que hay que hacer es potenciarlo. Yo lo expliqué en la radio con pocas palabras, porque con eso se significa lo que hay que hacer. El área que funciona, potenciarla; la que no funciona, cambiarla y aquella que está envejecida, jubilarla. A partir de ahí habrá empleados que llevarán otras áreas o más áreas del club porque se lo merecen y vamos a aprovechar su capacidad. Habrá otros que se moverán y cambiarán, por ejemplo, del área comercial al de marketing, al de publicidad o al de protocolo, y habrá otros que saldrán".

El "plantillón" del Sevilla FC: "Creo que tenemos un plantillón, que tenemos muchísimos más titulares de los que conforman un equipo. Y creo que bajo la tutela de Julen Lopetegui y bajo la firmeza de una entidad potente que sea la que proyecte al primer equipo y no éste el que justifique la gestión de la entidad, podemos conseguir cosas importantes. Yo sueño con tener, mire usted el balón de oro que hay ahí, dos tuve seguidos. Yo sueño con que el Sevilla FC vuelva a conseguir el título de mejor equipo del mundo porque sea el que más gane".

La Superliga: "Pensaba haberlo dejado claro en la radio, pero no sé si lo será o no€ Yo no digo que sea partidario ni que sea contrario. Sino que me tengo que enterar. Cuando una persona toma una decisión es porque está informado de aquello que se le propone. Es evidente que, si la mayoría de los clubes no participan, ahí hay una disintonía que hay que cuidarla. Hay que escuchar a los que son los patrocinadores, hay que escuchar a Javier Tebas y a LaLiga, y a raíz de ahí tomar una decisión. Pero a partir de ahí yo no tengo conocimiento de causa para pronunciarme en el sentido positivo o negativo de la misma".