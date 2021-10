Lopetegui, sobre el partido del Sevilla, los ocho goles, el liderato, la afición...

Julen Lopetegui calificó de "muy buen partido en todos los sentidos" el choque que había realizado su equipo ante el Levante, en el que "han pasado muchas cosas" y sólo lamentó "la apretura del resultado al final" por haber "encajado tres goles".

"Lo más importante son los tres puntos. Creo que hemos hecho muy bien partido. El resultado marca otra cosa, pero creo que el equipo ha hecho muy buen desempeño creando ocasiones de gol. La única pena es esa cercanía en el marcador. Lástima del sufrimiento en algunas fases. Tenemos que aprender de los momentos en los que el partido estaba loco", señalaba el técnico guipuzcoanio.

Lopetegui obviaba el hecho de que el Sevilla se haya colocado, momentáneamente al menos, líder de la clasificación. "Es anecdótico. Estamos contentos por los tres puntos y por sumar después de la Champions". Y reiteraba en su análisis del partido, al que daba buena nota, incluso en lo defensivo: "Siempre tratamos de analizar los partidos al margen del resultado. Creo que hemos hecho buen encuentro, tanto ofensiva como defensivamente. Afortunadamente, el equipo ha sido muy contundente y ha podido ganar el partido".

En este sentido, disculpaba los errores del portero y la defensa en los goles del Levante y en el penalti, que finalmente sacó el árbitro fuera. "El error forma parte del fútbol, lo bueno es que no es tan habitual", afirmaba

El preparador guipuzcoano convocó a su máximo goleador, el marroquí Youssef En-Nesyri, pero no ha jugado porque "era un riesgo sacarlo", pues "no tiene las sensaciones que quiere" después de un mes lesionado, por lo que consideró que "no era el día para sacarlo, ni siquiera en el caso de que el partido se hubiera complicado más".

Y, por último, agradecía el apoyo del público y también que sus hombres no se hubieran dejado llevar por él en determinados momentos y hubieran sabido "mantener la calma". "La energía del público siempre es bienvenida. Los vamos a necesitar especialmente cuando lleguen los momentos más difíciles de la temporada. Hoy tenemos que darle las gracias. El equipo ha tenido calma y hemos sido capaces de dejarnos ayudar por esa energía", destacaba.