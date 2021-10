La decisión más complicada para Lopetegui en lo que va de temporada

El Sevilla FC rompió a meter goles el pasado domingo. En la suma de los cinco anteriores duelos -tres de LaLiga y dos de Champions-, los de Lopetegui sólo habían sido capaces de celebrar cuatro dianas. Sólo ante el Levante UD perforaron cinco veces la portería rival y pudieron ser muchas más, ya que Aitor Fernández realizó numerosas paradas de mérito y Suso estrelló en el palo de la portería granota un envenenado disparo con rosca.

Desatrosos fallos defensivos al margen, el partido dejó varias noticias en materia ofensiva. Hasta cuatro de los goleadores ante el Levante pudieron festejar su primera diana en lo que va de temporada. Óliver Torres y Munir, con tantos de bellísima factura, obtuvieron la merecida recompensa después de mucho tiempo alejados de las alineaciones, por una inoportuna lesión en el caso del extremeño y por decisión técnica en el ostracismo del hispano-marroquí. Los otros dos estrenos fueron de los brasileños Diego Carlos y Fernando.

No obstante, el principal foco de atención está en el pulso por el '9' blanquirrojo, cada día más igualado. Tanto es así, que el miércoles, en Mallorca, Julen Lopetegui se enfrenta a su decisión más complicada en lo que va de temporada. Ha regresado su delantero titular, un Youssef En-Nesyri que ha estado un mes de baja por una lesión muscular y que ya entró en la convocatoria para el duelo ante el Levante, aunque finalmente no jugó ni un minuto.

Básicamente, no entró al campo porque el Sevilla FC no lo necesitó. Y eso fue posible gracias al buen hacer de Rafa Mir, que celebró su cuarto tanto de la temporada. Los ha metido, además, en los últimos cinco partidos, siendo decisivo para el equipo nervionense, especialmente en el 0-1 en Vigo. El murciano ha aprovechado la baja de En-Nesyri para demostrar a Lopetegui que tiene a dos 'nueves' de altísimo nivel y no sólo a 'un titular y un buen suplente'. No en vano, con esos cuatro tantos es el máximo goleador blanquirrojo en esta 21/22, con uno más que el norteafricano y Erik Lamela. Dos tiene Ivan Rakitic, ambos en Champions y los dos únicos del equipo en los tres partidos de la máxima competición continental.



Ante esta situación, ESTADIO ha pulsado la opinión del sevillismo para conocer sus preferencias para el ataque de Lopetegui en la visita del próximo miércoles al RCD Mallorca. Así, la #EncuestaHelvetiaED de ayer preguntaba por quién debe ser el '9' titular en tierras baleares. Rafa Mir, para no frenar su buena racha realizadora, o En-Nesyri, ya recuperado, con galones que se ha ganado sobradamente y necesitado de minutos para recuperar el ritmo tras estas cuatro semanas parado.

La respuesta mayoritaria ha señalado al ex del Wolverhampton, opción que ha sido votada por un 63 por ciento de los participantes en el sondeo. El 37 por ciento restante -una cifra para nada desechable- mantiene intacta la confianza en En-Nesyri, que ha metido 33 goles en sus 85 encuentros oficiales con el Sevilla FC desde su llegada en enero de 2020 procedente del CD Leganés.