"Ni Castro ni Del Nido", el discurso más aplaudido en la tensa junta del Sevilla

"Si estuviésemos en los 90 y esto no fuese una Sociedad Anómima Deportiva, la mayoría social del sevillismo diría 'Ni Castro ni del Nido'", con estas palabras, Carlos Jiménez despertó los elogios, en el discurso más aclamado de la Junta. El que más apoyos despierta. Lo que piensa la mayoría, a juzgar por la reacción casi unánime.

"Esta guerra la tenéis que arreglar vosotros. Ni Castro ni Del Nido. La historia de esta entidad es de más de 130 años. Escudo, bandera y afición. Quién capitanea un barco como este lo debe hacer con toda su tripulación y no solo para regocijo personal", señalaba el presidente de la Faderación de Peñas en las intervenciones referentes al punto 5, en el que se votará la petición de Del Nido y los americanos del cese a todos los miembros de la directiva.

No fue la única declaración al estilo. Fueron varios lo que reprocharon a ambos que hayan abierto la puerta al capital extranjero, de origen desconocido. Los sevillistas de a pie reclaman el sentimiento a unos colores frente al "interés de llenarse los bolsillos", como expresaron más de uno. "Poco les importa el Sevilla a los americanos, que no han dado la cara en tres años. Los sevilistas estamos aquí. El sevillismo los repudia. ¿No les parece sorprendente que (777 Partners) aparezcan desde el primer día en Génova y aquí no den la cara en cuatro años? Nos sorprende eso y que Del Nido esté aquí representándoles", añadía al respecto Francisco José López, de Accionistas Unidos, que vota en contra del cese de la directiva.

"El Sevilla no se merece esta vergonzosa situación institucional", añadía otro de los representantes de Accionistas Unidos José Peña, entre dudas sobre el capital social de los americanos y la "escasa estabilidad" que le pueden dar al club. "¿En qué manos nos queréis poner? En nuestro corazón sólo cabe un equipo. Al señor Blazquez (777) le caben muchos, está demostrado. Sin afición, qué sería de la historia del Sevilla. El sevillismo os pide lealtal para aparcar los egoísmos personales".