Castro: "La salud financiera del club no está comprometida"

Sevilla, 26 oct (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, defendió este martes que en la junta general de accionistas de la entidad que "la salud financiera del club no está comprometida, es de los que mejor está económicamente de LaLiga", a pesar de los "41,3 millones de pérdidas" incluidos en las cuentas de la temporada 2020-21.



"No esperen que venda humo, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Éste es un déficit puntual, influido por la situación global de pandemia y no por la toma de decisiones, pero lo hemos podido encajar por el buen trabajo hecho en las anteriores temporadas", dijo Castro en el informe de gestión de su consejo de administración.



El mandatario indicó que, por primera vez en su mandato de ocho años, se han producido pérdidas, de las que 27 de esos 41,3 millones atribuyó a "efectos económicos directos" por la pandemia, además de a la bajada de ingresos por traspasos (de 65 millones en la 2019-20 a 17 en ésta) por la crisis en el mercado de fichajes.



"Nuestro modelo seguirá siendo vender para crecer, la formula que nos ha llevado a ser grandes de la Liga y de Europa, pero siempre aceptando ofertas adecuadas y ninguna de las recibidas se ajustó al valor óptimo del mercado", argumentó Castro.



También resaltó que la cifra de negocio aumentó hasta los 170 millones y que, aunque durante su mandato "se ha más que triplicado", "es cierto que ha habido un deterioro en el patrimonio neto" del club, al reducirse los fondos propios casi a la mitad: de 98,3 a 56,5 millones.



Aún así, según Castro, "gracias al buen trabajo realizado en los siete años de mandato anteriores, incluso con este déficit, se sigue teniendo un patrimonio neto envidiable", y recordó que "antes de esta temporada" su gestión en los siete años anteriores "se traduce en siete superávits por un valor total de 80,8 millones de euros".



Destacó, además, los éxitos logrados desde 2013 bajo su mandato y los de esta última campaña (alcanzó los octavos en la Champions y fue cuarto en Liga y semifinalista de Copa), y dijo que "no son por casualidad".



"Somos ambiciosos, siempre queremos más y priorizamos poner el dinero en el campo. Nuestra plantilla -su coste global pasó de 164,8 a 172,2 millones en la 2020-21 supera los 400 millones en valor de mercado, es la cuarta más valiosa de LaLiga, y eso no es casualidad", recalcó Castro.



Añadió que van a "seguir siendo ambiciosos" y aspiran a clasificarse "por tercera vez consecutiva" para la Champions, además de "seguir mejorando las infraestructuras del club".



"La senda hacia un Sevilla más grande está trazada; si con una pandemia hemos sido salido adelante, no cabe otra que ser optimistas cara al futuro. Nuestro firme objetivo es consolidarnos como equipo Champions. Nuestra historia de éxitos del siglo XXI no puede acabar aquí, quedan capítulos de gloria por escribir y, sin duda, los escribiremos", aseveró el presidente.



A la junta general ordinaria y extraordinaria del Sevilla, que se celebra en el Palacio de Congresos de FIBES, asisten 192 accionistas en representación de 2.506 y de 91.331 acciones, que suponen 5,8 millones y el 88,27 por ciento del capital social.