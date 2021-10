El discurso de Castro sobre la situación institucional y deportiva del Sevilla

El actual presidente del Sevilla FC, José Castro, ha arrancado la Junta de Accionistas celebrada en la tarde de este martes en FIBES dando las gracias a la afición y explicando lo mucho que le echaron de menos durante la pandemia y defiende su gestión en el plano deportivo. Agradeció el esfuerzo del equipo, que apenas tuvo dos semanas de vacaciones y presumió de los resultados.

"Priorizamos mantener el grupo ante la difícil coyuntura que se avecinaba y acertamos. Logramos el objetivo de jugar la Champions y marcamos la mejor temporada de LaLiga en nuestra historia, llegando a soñar con ganar el título en unas semanas de abril mágicas. En Champions llegamos a octavos de final, en un cruce con el Borussia de Dortmund. Algo estaremos haciendo bien para estar en tres de las últimas temporadas en octavos de final de la Champions. El papel en Copa también fue bueno, por lo que el balance deportivo no puede ser más que satisfactorio. Lopetegui, renovado hasta 2024, es una de las claves. Es uno de los técnicos más preparados del mundo".

"¿Cuándo vamos a ganar una Liga? Estamos en el camino correcto. Si jugamos la máxima competición continental cinco o seis años seguidos, nuestro presupuesto se va a consolidar y nos permitirá luchar por cosas grandes. No daré titulares, no me gustan las palabras grandilocuentes. Que nadie duda que en todos los estamentos del club se trabaja por y para eso". Además, mencionó el ascenso del Sevilla Atlético a Primera RFEF y la permanencia del Femenino en la Liga Iberdrola".

"Por primera vez después de siete años años de superávit acumulado de más de 80 millones, presento un déficit, que es de 41 millones por culpa de los efectos de la pandemia. No hemos tenido ingresos de socios y abonados y los ingresos han ido a la baja en conceptos de marketing y televisión, así como en precios en el mercado de fichajes. De 13 millones por abono a sólo 155.000 euros. Por traspasos, ingresamos 56 millones, 61 en la 17/18, 53,9 en la 18/19 y 65,4 en la 19/20. En la 20/21, se redujo a 16,6 millones de euros. Ahí está la explicación del déficit actual, por un contexto demasiado adverso que nos ha afectado a todos (un total de 733 millones de euros los clubes de LaLiga). El modelo seguirá siendo 'Vender para crecer', lo seguiremos haciendo porque eso nos ha hecho un grande, pero sólo aceptando ofertas que consideramos adecuadas. Ninguna estaban ajustadas a un valor óptimo, máxime teniendo en cuenta que sólo hubo una semana entre una final europea y el inicio de un nuevo curso con otra final".

"Nuestras estrellas no son intransferibles, pero esa venta está sujeto a negociación. 170 millones de euros de cifra de negocio. Se ha aumentado el patrimonio neto a 56 millones, enviable pese a la merma por este déficit puntual, insisto, por el efecto de la pandemia y no por malas decisiones. Lo podemos aguantar Más de 400 millones de euros de valor de mercado en la plantilla (en mi primera temporada no llegaba a 140 millones). Me gusta poner el dinero en el campo y tenemos una plantilla de primerísimo nivel, la cuarta más valorada de LaLiga. Eso significa ambición. Les pido, por lo tanto, tranquilidad y confianza en esta gestión. Con la recuperación de la economía sólo podemos ir a mejor. No lo digo yo, lo dice LaLiga. Tenemos el segundo mayor límite salarial permitido por LaLiga, sólo por detrás del Real Madrid y por delante de Barcelona o Atlético".

"Hemos apostado por la mejora de las infraestructuras y eso nos ha permitido ser sede de la final de la UEFA Europa League de 2022. Hemos realizado una gran inversión en la ciudad deportiva. Es de los proyectos de los que más orgullosos nos sentimos. Esos terrenos estaban desaprovechados desde hace medio siglo. No vamos a parar de invertir. Ya llevamos mucho tiempo planeando el Sánchez-Pizjuán del futuro. Apoyamos por eso la propuesta de 'Accionistas Unidos' para blindarlo y que no haga falta dos tercios de la junta, sino el apoyo del 75% de los accionistas".

"Hemos reforzado la presencia del Sevilla FC en el mundo. Queremos asentarnos en países poblados en los que el fútbol se abre paso. La senda está trazada. Rechazamos la Superliga, que ni es deporte ni es fútbol si los méritos no se ganan en en terreno de juego. Estamos representados en todas las instituciones, en todos los foros nacionales e internacionales. Estamos donde tenemos que estar. Todo esto tampoco es casualidad señores. Es fruto del gran trabajo. No puedo estar más orgulloso de todos los empleados de esta casa. Tenemos una hoja de ruta innegociable hacia un club moderno, con un salto deportivo para consolidarnos como 'equipo de Champions' y nuestra historia en el siglo XXI no va a acabar aquí. Nos quedan más logros por conseguir. Y los conseguiremos, que nadie tenga la más mínima duda".