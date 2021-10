Luis García Plaza: "El Sevilla es la alternativa al poder en LaLiga"

Luis García Plaza, entrenador del RCD Mallorca, elogió este martes, en la rueda de prensa previa a la visita del Sevilla al estadio Son Moix, al equipo de Julen Lopetegui y adelantó que sus jugadores "van a necesitar" al público para tener opciones de vencer a un rival que es "la alternativa al poder".

"El Sevilla FC siempre ha sido un grande de la Liga, pero ahora lo es más. Estará en la lucha por el título. Es (un equipo) completísimo en todas las facetas, su plantilla tiene muchísima calidad y cuenta con un entrenador que se ha reivindicado con su trabajo después de lo que pasó con la selección española y el Real Madrid", señaló García Plaza.

Tras desear "lo mejor" al central Antonio Raíllo, que este martes se someterá una operación en el tobillo izquierdo, confirmnó que el club ha recurrido una de las tarjetas amarillas que Kang In Lee vio la pasada jornada en Mestalla y, por lo tanto, espera contar con el surcoreano ante el Sevilla.

Asimismo, habló de los 4 puntos perdidos por su equipo en los minutos finales. "Lo hemos analizado y tenemos que ser mucho más fuertes", aseveró el entrenador madrileño en relación a las derrotas ante Osasuna y Real Sociedad y el empate en Valencia.

"Somos un equipo joven e inexperto, pero eso también tiene su lado positivo. En Anoeta y Mestalla jugamos de tú a tú contra grandes rivales, fuimos a por ellos. Es posible que sea falta de mentalidad, pero en esos últimos minutos ocurrieron cosas extrañas. En San Sebastián nos llegan una vez y nos marcan; en Valencia defendemos mal el gol del empate. Pero sumamos 12 puntos a pesar de que somos un equipo recién ascendido y estoy muy orgulloso de mis jugadores", indicó.

Sobre las críticas por la pérdida de puntos en los minutos finales, García Plaza dijo que no las entiende y aseguró, citando el incidente en el que se vio envuelto Ronald Koeman cuando abandonaba el Nou Camp tras el clásico Barcelona-Real Madrid, que en el fútbol de hoy "hay una tensión increíble".

"Las críticas hay que aceptarlas porque están dentro de nuestro oficio, aunque las considero excesivas. Estamos llegando al límite. Lo que le pasó el otro día Koeman me parece una vergüenza. No creo que a nadie le tengan que amedrentar en un coche por hacer su trabajo, bien o mal. Y si lo hace mal ya vendrá alguien de arriba que le dirá 'oye vete a tu casa'. Pero que te acosen, no. Estamos llegando al límite y esto es un juego", remarcó Luis García Plaza.