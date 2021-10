Del Nido y los americanos echan el resto... y podrían cambiar a favor el equilibrio de fuerzas e la Junta

José María del Nido anunciaba el pasado viernes, en la entrevista con ESTADIO Deportivo, novedades para la misma jornada en la que se iba a celebrar la Junta General de Accionistas, además de un pacto aún no desvelado y que le iba a permitir alcanzar el poder hoy mismo.

Lo primero, las novedades, ya se han producido. Y éstas han llegado con un fuerte ataque por vía judicial. Con un doble frente.

Por un lado, con un recurso para evitar las trabas a uno de sus principales objetivos: la ampliación de capital. En ese sentido, la sociedad Sevillistas Unidos 2020, S.L. presentaba hoy un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado mercantil 2 de Sevilla, que en su día les desestimó su impugnación de la última Junta.

En esa Junta General se aprobó que para modificar el artículo 18 de los estatutos sociales de la entidad, que trata sobre los asuntos vitales como esta ampliación de capital, tuviera que aprobarse con el apoyo de las dos terceras partes del capital social y no por mayoría simple. Esto equivale a un consenso real de todo el sevillismo, algo que no están dispuestos a aceptar los americanos de 777 Partners, quienes no tendrían opción de alcanzar uno de sus objetivos para hacerse con el mando de la entidad. La impugnación de esa última Junta les dejaría las manos libres, de ahí su apelación.

Y, por el otro, con un ataque que podría cambiar completamente el equilibrio de fuerza de esta tarde. El propio Del Nido ha peresentado, según Diario de Sevilla, un requerimiento notarial a la mesa de la Junta de Accionistas para que no se admitan los documentos de sindicación de Accionistas Unidos.

Según Del Nido, existe un error formal en los documentos de sindicación de los accionistas minoritarios, que han agrupado sus votos en esta asociación y que ya han dejado claro que apoyarán al actual Consejo de Administración. Con las acciones sindicadas en los dos últimos meses, Accionistas Unidos agrupa en torno al 5,3% de la masa social. Y son una fuerza importante en la asamblea de esta tarde. Que no se les permitiera votar variaría el equilibrio que ahora mismo existe.

Y aún se esperan más sorpresas antes de las 18:00 horas...