Sevilla FC-Osasuna: El mejor visitante pone a prueba el fortín nervionense (Previa y posibles onces)

El Sevilla FC afronta este sábado un duro examen ante Osasuna, el mejor visitante de LaLiga, con cuatro victorias y un empate, éste el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, aunque los hispalenses intentarán mantener su fortaleza en casa para seguir en las alturas de la tabla. Se miden dos equipos que, con sus matices, han comenzado muy bien la temporada, en una cita donde la condición de mejor conjunto a domicilio que tratarán de mantener los navarros en el Ramón Sánchez-Pizjuán se opondrá el hecho de que los sevillistas cuentan por triunfos sus cuatro citas ligueras en casa.

Tras el 1-1 agridulce logrado en Mallorca, pues se le anuló un gol en el alargue del argentino Lucas Ocampos que hubiera supuesto la victoria por una polémica mano previa del brasileño Fernando, al equipo de Julen Lopetegui, tercero a 3 puntos del líder, la Real Sociedad, sólo le vale ganar para sumar su quinto partido invicto -2 triunfos en Liga, el citado empate liguero y uno anterior en Champions en Lille. Con el duelo del martes en Nervión frente a los franceses en el horizonte, el Sevilla mantiene algunas dudas por su juego, a menudo, previsible, en especial fuera, aunque el guión suele cambiar en casa, donde es mucho más vertical e incisivo, aparte de que sólo lleva una derrota en lo que va de campaña

Así, necesita recuperar ese fútbol más agresivo y profundo ante un Osasuna muy peligroso a domicilio y al que ha elogiado Lopetegui, quien lo considera candidato a puestos europeos, para lo que se prevé que haga algún cambio en el once ante el inminente y vital choque de Liga de Campeones. El míster de Asteasu tiene la baja del central neerlandés Karim Rekik, lesionado la pasada semana en el Pierre Mauroy, y las dudas del argentino Papu Gómez y el marroquí Youssef En-Nesyri, ausentes en los últimos choques por problemas físicos, y ante la carga de partidos es probable que reserve a los laterales titulares Jesús Navas y el argentino Marcos Acuña, dando entrada al también argentino Gonzalo Montiel y el sueco Augustinsson.

En el medio campo seguiría como fijo, en principio, Fernando y podría entrar de inicio el danés Thomas Delaney, quien ha dado estabilidad al equipo en las últimas citas, en lugar de Joan Jordán, con la vuelta del croata Ivan Rakitic o la repetición en el once de Óliver Torres, y Suso, Rafa Mir y Ocampos en ataque. El argentino Erik Lamela volvería a quedarse como revulsivo pese a ser el autor del 1-1 en Mallorca.

Mientras, Osasuna viaja a Sevilla sin ningún tipo de atadura tras haber sacado un valioso punto del Santiago Bernabéu el pasado miércoles que prolongó su buena dinámica. Como el equipo revelación que está siendo junto al Rayo Vallecano, el cuadro navarro acumula cinco jornadas sin conocer la derrota y en las que han podido exhibir todo su potencial ante rivales de entidad como el Villarreal o el Real Madrid. Su entrenador, Jagoba Arrasate, ha indicado que encaran un choque de "dificultad máxima", por lo que sus jugadores deberán creer en el plan de partido que diseñe el técnico vasco en el que introducirá nuevas piezas.

Los de Tajonar comenzaron ante el conjunto blanco una serie de partidos contra los 4 primeros clasificados (Madrid, Sevilla, Real Sociedad y Atlético de Madrid) que determinarán los posibles objetivos de un grupo de jugadores cuya misión a principio de curso era la salvación. El buen rendimiento que dio la defensa de cinco futbolistas ante el club que dirige Carlo Ancelotti podría animar a Arrasate a repetir este planteamiento frente a un Sevilla que opta al título y que practica un juego físico y eléctrico que desgasta a sus rivales.

Sin embargo, en estas once jornadas ha quedado claro que a Osasuna no le tiembla el pulso a la hora de ir a por su rival hasta su propia área con una presión asfixiante, una de sus señas de identidad hasta ahora. Destaca el regreso a una convocatoria del delantero croata Ante Budimir, fichado por 8 millones de euros y que aún no ha estrenado su cuenta. Ya recuperado de sus molestias en el pubis, podría volver a tener minutos más de dos meses después.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Sevilla FC: Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson; Fernando, Delaney, Rakitic u Óliver Torres; Suso o Lamela, Ocampos y Rafa Mir.

Osasuna: Juan Pérez; Areso, Unai García, David García, José Ángel 'Cote'; Oier; Roberto Torres, Moncayola, Darko Brasanac, Rubén García; y Kike García.

Árbitro: Del Cerro Grande (madrileño).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora y TV: 16:15 (M+LaLiga)