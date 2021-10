Suso augura "una Liga divertida" y un "derbi igualado", pero estalla contra el VAR y los horarios del Sevilla

Jesús Fernández, Suso, vuelve a recuperar la sonrisa después de meses de frustración por no lograr alcanzar el tono físico del resto de sus compañeros, lo que le hacía pasarlo muy mal en el campo al ver que no le salía nada. Sin acierto en el regate, pases filtrados o disparos desde fuera del área, tres de las mejores armas de su amplio repertorio técnico. Importantísimo para Julen Lopetegui, el gaditano está recuperando su nivel y se siente cada día con las piernas más ágiles, motivado en una Liga que tilda de "más divertida". Eso sí, ahora hay otros dos aspectos que le hacen torcer el gesto: los arbitrajes al Sevilla FC y los cambiantes criterios del VAR y los horarios, especialmente el del choque aplazado ante el Barcelona.

"Desde el campo, en la pantalla de arriba, no era capaz de ver la mano o que la pelota cambiara de dirección. Después, ni he visto la jugada repetida porque no vale para nada. El tema de las manos un día es una cosa y otro día es otra. Un día es penalti y otro no. El del Atlético no lo vi pero he escuchado que tampoco fue penalti. No está claro el tema de las manos porque en algunas circunstancias es manos y en otras no", se quejó Suso en una entrevista con Radio Marca Sevilla en la que mostró su malestar por ver que para recuperar el partido ante el Barça tendrá que perder días de vacaciones.

Todo apunta a que el choque en Nervión frente a los culés -aplazado tras la ventana de selecciones de septiembre- será fijado el 21 de diciembre. "Ya cada vez pintamos menos. Si lo ponen el 21 de diciembre pues habrá que jugar el 21. Es la semana de vacaciones y en todos los trabajos será así, pero no pintamos ya casi nada", se quejó el internacional español, que espera seguir mejorando para, al menos, entrar en la lista de opciones del seleccionador en año previo a un Mundial.

"Cuando estaba en el Milan, con Luis Enrique fui a casi todas. Está convocando a gente muy joven que lo está haciendo muy bien y no se corta a la hora de llamar a nadie. Eso es bueno para los que estamos esperando. Jugando así en el Sevilla FC tendré oportunidades", consideró Suso, que habló de Osasuna, de los problemas del Sevilla FC a domicilio y del derbi más igualado en muchos años, justo antes del próximo parón liguero.

Osasuna y el factor Nervión

"Es un equipo que trabaja muy bien, ha ganado prácticamente todos los partidos de fuera y el año pasado ya nos costó trabajo. En casa es más bonito y es más fácil, te dan más ganas de jugar y se les hace más cuesta arriba con nuestra afición".

Calendario antes del parón

"Los tres puntos en casa hay que sacarlos siempre pero en la Champions es verdad que nos jugamos bastante y hay que ganar para seguir ilusionándonos. Y el derbi siempre digo que poco hay que decir".

El derbi más igualado

"Más igualdad en cuanto a puntos y demás, pero da igual que el Betis vaya último y el Sevilla el primero o al revés. Se juegan muchas cosas y son partidos que nunca se sabes".

Problemas como visitante

"Los equipos contra los que jugamos son buenos. Mira el partido contra el Levante que metimos cinco goles y mira ayer el Atlético de Madrid que empató a dos, el Real Madrid ante Osasuna 0-0... Los partidos son todos difíciles y en cuanto a puntos estamos muy bien, como queríamos estar, y en sensaciones sí que hay que mejorar".

"El otro día salieron mejor que nosotros, fueron más intensos, los segundos balones se los llevaron todos y en la segunda parte ya no pudieron seguir el ritmo y tuvimos la pelota. Tenemos que mejorar, ir por los partidos, a lo mejor eso lo hacíamos mejor el año pasado o ahora son mejor el resto".

Una Liga más divertida

"Este año va a ser una Liga más divertida, vemos a equipos que estos años no han estado pero Atlético de Madrid, Madrid y Barcelona tienen más opciones siempre que los demás. El año pasado el Barcelona nos remontó en Copa y a partir de ahí mira cómo acabaron. El fútbol es muy largo".