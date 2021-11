Ningún equipo de LaLiga iguala los números del Sevilla FC

Se vive un momento dulce en el Sevilla FC. La victoria contra CA Osasuna mantiene al equipo sevillista en el pelotón de cabeza de LaLiga, a un punto del líder, asentado en puestos que dan plaza para participar en la próxima edición de la UEFA Champions League, y siguiendo el alto ritmo que imponen actualmente Real Sociedad y Real Madrid, que llevan la voz cantante en este curso futbolístico 2021/2022 y acaparan casi todos los focos.

Aun así, el Sevilla FC sigue ahí. Silencioso, agazapado, generando dudas con su juego y alguna crítica, ya sea más o menos razonada, pero que, al final, las calla venciendo.

Porque el Sevilla FC conjunga el verbo ganar como casi nadie y lo hace tan bien que en este tramo de competición del torneo de la regularidad, entre los parones de selecciones de octubre y noviembre, es el mejor equipo de LaLiga con las estadísticas en la mano.

Y es que a falta de un partido, el derbi sevillano contra el Real Betis, antes de que se detenga LaLiga de nuevo por otro parón de selecciones, el Sevilla FC se ha convertido en el equipo en mejor forma de toda la competición puesto que ha sumado 10 puntos, tres victorias y un empate, en este segmento concreto.

Sólo el Real Madrid podría haber igualado estos números, pues en tres partidos ha logrado siete puntos, per el conjunto blanco no podrá hacerlo ya que el aplazado Real Madrid - Athletic, por culpa de la fechas CONMEBOL, no se jugará en este período.