Jesús Navas, baja indefinida

Había dos partidos exigentes esta semana. El primero fue un mazazo para el Sevilla FC y, de momento, el segundo empieza mal, sin la presencia segura del capitán Jesús Navas. Así lo confirmó Julen Lopetegui tras el partido, pues aunque no sabía el alcance de la lesión, conoce que un problema muscular no se arregla en cuatro o cinco días.

Navas se tuvo que retirar a los 65 minutos después de lesionarse solo. El palaciego intentó seguir, pero pronto se dio cuenta de que no podía. "No llega al derbi, claramente. Tiene una lesión muscular; la valoración aún no la sabemos. Hay que esperar a su evolución", admitía el entrenador guipuzcoano.

Además de Navas, en principio también es duda para el domingo el 'Papu' Gómez, quien se ha perdido los cuatro encuentros últimos por otra lesión muscular, los últimos tres de LaLiga (Levante, Mallorca y Osasuna) y el de este martes contra el Lille.