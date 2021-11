El Blackburn, dispuesto a escuchar ofertas por el vinculado Ben Brereton

Encumbrado por un arranque de temporada espectacular, el joven delantero Ben Brereton Díaz fue vinculado en el anterior parón de selecciones con el Sevilla FC como futurible sustituto de En-Nesyri. El internacional chileno de origen británico se había destapado en estos primeros meses tras anotar 10 goles en 11 partidos con el Blackburn Rovers y pelear por el primer puesto en la tabla de máximos goleadores de la Championship.

En estas dos últimas semanas, el goleador de 'La Roja' no ha podido seguir la estela del '9' serbio Mitrovic, con quien pelea con el primer puesto, pero ha seguido anotando y el pasado fin de semana marcó un doblete ante el Derby County para elevar su cuenta realziadora a doce tantos y una asistencia. A esos habría que sumar su efectividad con la selección de Chile, que fue clave en el resurgir en las eliminatorias Suramericanas para Qatar 2022.

Eso ha hecho que no sólo el Sevilla FC sino que varios clubes de la Premier, en especial el Leeds de Bielsa, se hayan fijado en él. No en vano, fue internacional inglés hasta categoría sub 20 y sólo su ostracismo en los últimos años le ha impedido dar el salto antes.

Eso no parece preocupar al técnico de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, quien no cree que su club se vaya a desprender de él en la ventana de enero, pese a que en junio podría salir gratis. "Nunca me preocupa vender jugadores. ¿Cuánto crees que vale, 30 millones de libras, 40 millones?, aseguraba a Lancashire Live el técnico británico.

Su valoración actual es de sólo 7 kilos por jugar en la segunda categoría inglesa, pero su precio, sin duda, sería mayor de no acabar contrato. "No me preocupa. Tenemos que entrenar a los jugadores que tenemos. Si un club de la Premier League o de La Liga, a algún lugar al que Ben quiere ir, viene y nos ofrece el dinero que creemos que es correcto... No estoy diciendo con ello que estemos en el mercado para vender a Ben Brereton porque esperamos mantenerlo aquí", reiteraba Mowbray, quien, no obstante, asume que si alguien viene en serio a por él y su club puede hacer negocio, ése sería el momento.

Pese a ello, le pide paciencia, al jugador y al equipo, y destaca lo importante que es para él. "Ben nos ayuda a mantenernos en la parte alta de esta Liga y sigue marcando goles, pero todavía es un chico muy joven", indicaba sobre un jugador que sólo tiene 22 años y un gran potencial por delante.