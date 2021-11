Las cuentas del Sevilla para arreglar el lío y seguir aspirando a pasar a octavos de la Champions

El Sevilla FC se ha metido en un lío y de los gordos. El equipo blanquirrojo se la pegó el martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, perdiendo por 1-2 ante el LOSC Lille en la cuarta jornada de la Fase de Grupos de la Champions, en la que no sólo sigue sin cononocer el triunfo tras arrancar con tres empates consecutivos, sino que además pasa a ser el colista del Grupo G, tras un pésimo partido en el que apenas creó ocasiones y se vio dominado por el vigente campeón francés, que llegaba de capa caída hundido en la Ligue 1 (decimosegundo), pero fue muy efectivo en Nervión y tomó aire para pasar a los octavos a costa de quitárselo a los locales.

En una segunda parte decepcionante, incapaz de controlar la tensión, el Sevilla FC cayó en una espiral autodestructiva a partir del absurdo penalti de Delaney al filo del descanso -ya se había jugado otro en los primeros minutos- que sirvió al Lille para igualar el tanto de Ocampos al filo del cuarto de hora. Jonathan David batió a Bono desde los once metros e hizo cundir un pánico que se apoderó de Lopetegui y los suyos. Ikoné hizo el 1-2 en una acción en la que recogió un rechace del poste que la zaga local no acertó a despejar.

Era un duelo crucial para seguir con opciones intactas de pasar a los octavos de final, y más sabiendo que el Wolfsburgo le había ganado 2-1 al RB Salzburgo, aún líder con 7 puntos. Los alemanes, que tienen que visitar Nervión en la quinta jornada, abandonaron el último puesto al sumar cinco unidades -como el Lille- y adelantar también a un Sevilla FC que hace sus cuentas para seguir aspirando a la clasificación. Y esas pasan, irremediablemente, por sumar los seis puntos que quedan en juego ante los germanos y en la última cita, en tierras austríacas.



Si el Sevilla FC vence en casa al Wolfsburgo en el Sánchez-Pizjuán y, posteriormente, se impone en Salzburgo, serán matemáticamente equipo de octavos con nueve puntos y el 'goal-average' ganado a ambos tras sendos empates (1-1) en las dos primeras jornadas del Grupo G. Es más, si se da ese optimista escenario incluso tendría opciones de pasar como primero y tener un emparejamiento a priori más asequible.

No obstante, aunque sería mucho más arriesgado, el Sevilla FC seguiría teniendo opciones de pasar a octavos de final aunque empatase en Austria y siempre que ganase al Wolfsburgo el próximo martes 23 de noviembre a las 21:00 horas. No hay margen de error, pero no está todo perdido en un club al que caer eliminado perjudicaría seriamente en lo deportivo, pero sobre todo en lo económico.

Ya el curso pasado, había proyectado alcanzar los cuartos de final para cumplir el presupuesto aprobado para una 20/21 de mucha merma financiera por culpa de los efectos de la pandemia. Al ser eliminado por el Borussia de Dortmund de Erling Haaland en octavos por culpa de 30 minutos para olvidar en la ida (1-3 y 2-2), la tesorería sevillista sufrió una importante mella que derivó en los más de 41 millones de euros de déficit presentados en la Junta General de Accionistas de la semana pasada.

Y eso, gracias a que los ingresos deportivos por su buen hacer en LaLiga (4º) y en Copa del Rey (semifinalista) ayudaron a paliar el revés. Este año, si cae en la Fase de Grupos, el golpe será muy duro y podría tener consecuencias graves.