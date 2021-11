Monchi alaba al Real Betis de su "amigo" Antonio Cordón

Monchi, director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, habló en profundidad del derbi sevillano que enfrenta a su equipo contra el Real Betis Balompié este domingo.

El alto ejecutivo de Nervión profundizó en cómo se vive este encuentro en la ciudad, su importancia y lo implicado que están los aficionados de ambos equipos. Rehuyó del argumento de que sea un partido más. Además, ejemplificó qué siente en cada derbi sevillano.

"Yo para estar al margen me tengo que quedar en mi casa y ya ni eso, con las redes sociales. Los ánimos y la motivación por parte de la afición son muchísimos. El mismo martes por la noche, volviendo para casa, ya me lo decían. Esto es Sevilla y no hay que evitar que este partido se viva como se vive. A nadie se le olvida, más allá de que los profesionales salgamos y digamos lo que tenemos que decir. Si no, es que vives en la luna, no en Sevilla", argumentó el de San Fernando, poniendo en valía el sentimiento y la pasión futbolística que existe en esta ciudad.

Posteriormente, analizó a su eterno rival, un Real Betis Balompié al que ve en crecimiento continuo de la mano de su amigo Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis, del que piensa que está realizando un gran trabajo desde que asumió su cargo de responsabilidad deportiva en la entidad de la Avenida de La Palmera. "Será una dinámica habitual de previa de partido, quizás un poco más metido porque el ambiente es más contrario y hay que intentar contrarrestar eso, que es lógico. Al Betis lo veo muy bien y hay que felicitar a los dirigentes, a mi amigo Antonio Cordón y al cuerpo técnico. Han hecho un trabajo muy bueno en una ciudad en la que todo se mide por lo que hace el rival. Se han topado con tres años muy buenos del Sevilla, pero no han perdido su hoja de ruta y han hecho una plantilla que va a estar arriba seguro, con argumentos, profundidad de banquillo, buenos jugadores y, desde fuera, un buen vestuario. Estamos ante uno de los Betis más completos y posiblemente más compensados", concluyó.