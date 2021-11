Monchi, sobre la derrota del Sevilla FC contra el Lille, su papel en el vestuario, la lesión de Jesús Navas...

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla Fútbol Club atendió a los medios de comunicación de la entidad de Nervión en una extensa entrevista en la que repasó la actualidad del equipo, analizó la derrota en UEFA Champions League contra el Lille, asumió que se están cometiendo errores de los que se puede aprender, y habló de su papel dentro del vestuario y de la lesión de Jesús Navas.

- Derrota contra el Lille

Estoy bien. Recuperándome del palo del pasado martes, que fue una desilusión importante, pero en líneas generales, bien. Analizando en qué se puede mejorar en lo individual y en lo colectivo, intentando aportar mi grano de arena. No ha sido de las derrotas que, en el momento, más me hayan dolido. Creí que la imagen que tenían que ver mía en el vestuario era de estar entero. Yo soy espontáneo y eso me juega a veces malas pasadas. Estuve dos minutos en el palco dibujando qué debía esperar el equipo de mí y creo que mi papel era más de transmitir tranquilidad en un vestuario tocado, a nivel de cuerpo técnico y de plantilla. Cuando se genera expectación e ilusión y una noche mágica, un resultado negativo provoca más frustración. Estaban dolidos por el resultado y por cómo había pasado. Reconocemos que, más allá del buen hacer del Lille, lo perdimos nosotros por la mala lectura. Hicimos media hora muy cercano al plan que teníamos, pero hubo un momento que el equipo, después del penalti, se olvidó del plan y entró en una dinámica que iba muy en nuestra contra, porque contra el Lille no se puede jugar a ida y vuelta porque tienen gente muy rápida.

- Reconoce que se cometieron errores de los que se debe aprender

Lo he hablado con los jugadores y el entrenador. La sensación mía es que en el minuto 61 parecía que era el minuto 92. Viene de esa ilusión que había, que cuando se vuelve en contra no fuimos capaces de gestionarla. No pasa nada por reconocer el error y Julen fue honesto y sincero en la rueda de prensa. Los jugadores también y yo lo estoy haciendo ahora. Podemos buscar la excusa del penalti, pero no supimos seguir un plan que estaba trazado y nos estaba dando resultados. El error es humano y es necesario equivocarse para analizar los motivos y buscar soluciones. Hubo errores y provocaron una derrota dolorosa, pero no definitiva. Dependíamos de nosotros antes y ahora, pero con un margen de error casi nulo. Cosas más difíciles se han hecho y este equipo ha hecho cosas grandes en su trayectoria. La tarea es más difícil que antes del martes, pero no imposible.

- Siguen vivos en UEFA Champions League

A veces vale más palpar a la gente y yo he visto otras derrotas y sus reacciones. El otro día era un vestuario dolido pero sobre todo por la oportunidad perdida, cuando estaba controlado. Buscaban la culpabilidad en uno mismo y eso es lo más importante. Nosotros en esta etapa tan brillante, hemos vivido momentos muy difíciles. No olvidemos que se nos han muerto dos jugadores, los entrenadores más exitosos se han ido, un presidente tuvo que salir... No es todo de color de rosa, pero fuimos capaces de reconstruirnos y hacernos más fuertes para, de ahí, hacernos lograr éxitos. No son cosas comparables a lo del martes, pero siempre recuerdo el antes y el después para ganar en Colonia, que fue la derrota en Vigo. El equipo se levantó, ganó en confianza y pasó lo que pasó. Este equipo tiene derecho a equivocarse. No mucho, porque la exigencia es muy grande, pero todos somos seres humanos y creo que el equipo va a salir adelante.

- Sobre la lesión de Jesús Navas

Jesús Navas está haciendo cuentas para saber cuándo va a volver. Es una pena porque estaba muy bien. Estaba como un tiro y nos da mucho. Es una baja importante, pero hay que intentar que se recupere lo antes posible y que esas semanas sean las menos posibles. A él lo que le gusta es competir y entrenar y ya tiene visto cuándo va a volver.