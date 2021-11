Julen Lopetegui despeja la duda de En-Nesyri, alaba al Betis, la preparación de un derbi...

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla Fútbol Club, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido contra el Real Betis Balompié que se disputará mañana.

El técnico vasco habló y alabó las virtudes de su rival, despejó la duda de En-Nesyri, analizó la ausencia de Jesús Navas y argumentó la importancia del carácter emocional que supone jugar un derbi.

- Importancia de la cuestión emocional del derbi

El carácter emocional está ahí, pero es un partido de fútbol. La preparación es la habitual y teniendo en cuenta eso que forma parte del contexto del derbi, preparamos el partido igual que cualquier otro.

- Sobre si hay favoritos

Eso no existe. Os gusta a vosotros (los periodistas). Es un rival extraordinario, con grandes jugadores, que ha crecido mucho y nos va a obligar a dar una gran versión de nosotros mismos para ganar.

- El cansacio acumulado y tener más descanso

Llegaremos igual. La igualdad va a ser máxima. Vamos a llegar parecido, con una caraga de partidos similar. Cada equipo tiene sus señas de identidad y tenemos que estar acertados para imponer nuestra forma de jugar. Va a ser un partido parejo y equilibrado, en definitiva, un buen partido de fútbol.

- No salen a ganar para romper dinámicas

No pensamos en ganar un partido para salir de esa dinámica mala que dices. Preparamos el partido para ganar y no pensamos en cuentas. El objetivo es obtener los tres puntos.

- No comenta el trabajo de su compañero de banquillo

No comento nada de las rotaciones de Pellegrini.

- La duda de En-Nesyri

En-Nesyri está descartado. No ha podido entrenar hoy.

- Jesús Navas

Desearle pronto recuperación, pero a partir de ahí centrarnos en los que están. Tenemos que ser capaces de rehacernos.

- La presión y el crecimiento del Betis

Preparamos el partido en función del rival que tenemos. Hay un componente emocional y nos enfocamos en qué podemos hacer. La presión existe para los dos equipos. No creo que influya por jugar uno en casa y otr fuera. Tenemos que ser capaces de convivir con ese contexto. El Betis es un equipo con talento y que ha crecido mucho haciendo un trabajo excepcional qu será difícil de superar.