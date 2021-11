Lopetegui ensalza a su equipo tras el triunfo y advierte de cómo es el Betis

Julen Lopetegui destacó este domingo el "gran partido ante un rival muy bueno" que han completado sus jugadores para vencer en el campo del Betis, un resultado que lo deja "contento por la personalidad del equipo y por la victoria".

"El fútbol es el único deporte que puedes ser muy superior y no ganar, es el secreto del fútbol. El talento que tiene el Betis es grande, son un gran equipo, desequilibrante, hemos conseguido minimizar a un gran equipo, hemos tenido acierto de cara a portería y se ha hecho justicia en el marcador. Contentos con el resultado y con el partido", aseguraba el entrenador del Sevilla.

Lopetegui indicó que "la paciencia para encontrar el momento de hacer daño al rival" ha sido una de las claves para ganar, ya que "en el fútbol no sirven los atajos", que puedes dominar y no ganar, algo que cree que fue lo que pasó en "una primera mitad buena" del Sevilla, "aunque no llegó el gol".

"En la segunda, con uno más, hemos hecho un gran partido porque hemos minimizado a un equipo con mucho talento como el Betis, que apenas nos ha creado ocasiones", aseguró el preparador guipuzcoano, que veía justa la victoria. "Hemos dominado con balón y sin balón, hemos podido hacer a lo que veníamos, jugar bien y ganar a un gran equipo. Yo me quedo con el mérido de los chicos, es más mérito nuestro, hemos hecho un partido muy completo y hemos conseguido que parezca que el Betis ha estado mal. Hemos conseguido minimizarlo y que el Betis no cree ocasiones", reiteraba.

El técnico del Sevilla admitió la importancia de la expulsión de Guido Rodríguez, pero más aún cómo la había gestionado su equipo. "Es importante no dejarte llevar por la sensación de tener un hombre más, que a veces se te vuelve en contra. Hemos encontrado los momentos justos para hacer daño al rival, al contrario que hace unos días en Champions", estimó.

Y recordó los momentos difíciles que ahn vivido esta semana: "Cuando hay dificultadas la palabra equipo es a la que todos nos agarramos". Julen Lopetegui recordó que "estos partidos son especiales aunque sólo se jueguen tres puntos", pero subrayó que este triunfo hace que "el sevillismo esté feliz" y él se mostró "agradecido a la gente por su apoyo", además de "contento por darles esta alegría".