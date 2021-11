Lamela, sobre el derbi, Monchi, luchar por LaLiga, la Champions...

Erik Lamela, futbolista del Sevilla FC, pasó por los micrófonos de Radio Marca Sevilla, en los cuales repasó la actualidad de su equipo.

Al ser cuestionado por su no presencia en la selección argentina, se mostró algo triste y a la vez motivado. "Uno siempre quiere estar, es el sueño de todo jugador y hay que seguir trabajando duro para tratar de estar en el radar". A su vez reconoció que les vendrá bien un descanso. "Nunca viene bien pero en el fútbol hay que trabajar y mejorar día a día y estas semanas las usamos para eso".

El atacante argentino es explayó sobre el derbi, sientiéndose sorprendido por su ambiente. "Me sorprendió. Cómo lo vive la gente, el recibimiento en el hotel, el acompañamiento al estadio, la semana previa... fue muy bueno y diferente a todo lo que viví. Me habían hablado muy bien pero vivirlo desde dentro es otra cosa".

Además se congratuló de la buena actuación que tuvieron. "Fuimos dominantes durante gran parte del partido, fue más fácil con un hombre más pero en la primera parte fuimos superiores. Es verdad que en partidos anteriores no dimos esa versión pero el equipo siempre luchó. Cuando no jugamos tan bien, el equipo siempre compite y saca resultados".

Otros de los focos de interés es la UEFA Champions League, donde el Sevilla se la juega. "Depender de nosotros es algo positivo. Dentro de lo malo, que no conseguimos resultados, dependemos de nosotros ganando los dos partidos. Vamos a jugar dos partidos súper importantes y tenemos que ir primero a por el primero".

Se deshizo en elogios sobre Monchi, director genral deportivo del Sevilla. "Lo vive como un hincha y lo siente muchísimo después de tantos años en el club. Es algo que nos hace sentir, sobre todo a los nuevos, la manera que se vive y nos motiva".

Ve al equipo por la pelea por LaLiga. "Ojalá. Llevamos un tercio de torneo, el equipo está arriba y falta mucho, pero lo importante es que estamos ahí y personalmente siento que podemos mejorar mucho más todavía. El derbi fue un buen partido que nos sirvió para tomar confianza y ajustar cosas".

Analizó el momento del Real Madrid y el Barcelona. "Es muy importante lo que nosotros hagamos, tratar de sumar de a tres en cada partido, jugar cada uno como si fuera el último. El Barcelona tiene una gran plantilla, quizá todavía no esté asentada pero tiene grandes jugadores. No hay que subestimar a ningún equipo. Al final, con el Madrid, van a estar ahí. Al final se verá para qué estamos".

No le importa jugar en una posición en la que no le es natural. "Llegado su momento se verá qué cosa necesita el entrenador. Como jugador intentaré hacer lo mejor de mí en esa posición y donde me toque jugar. Es cuestión de proponérselo y hacerlo lo mejor posible para el equipo siempre. Si el equipo lo necesita, por qué no. Lo tendrá que decidir el entrenador en el futuro".

Ya se siente muy adaptado, pero no completamente. "Al ser nuevo, al principio me costó y ahora le estoy agarrando más la mano a lo que pide el entrenador, los movimientos en base a lo que necesita el equipo. Vengo de otro fútbol, otro club, otros entrenadores y el cambio me costó un poco más y tengo mucho más para dar y lo importante es que el equipo funcione bien".

En racha goleadora sin ser una de sus cualidades. "Me entreno y compito para jugar desde el inicio pero la decisión es del entrenador. Los goles se dieron saliendo desde el banquillo pero estando en el campo hay más opciones de que las cosas pasen".

También habló sobre el interés que siempre tuvo el Sevilla en ficharlo, incluso cuando era un niño. "El Sevilla tuvo interés por mí cuando era muy chico, jugamos un campeonato y la final fue contra el Sevilla y surgió eso. No lo dudé, desde un principio me ilusionó mucho. Sentí que quería cambiar de aires, salir de Inglaterra y no lo dudé porque siempre me gustó el Sevilla, ha tenido jugadores argentinos, los compañeros me hablaban bien del club, que luchaba por cosas importantes en los últimos años y eso me animó a venir".

Finalmente explicó la buena relación que tienen los argentinos de Rea Betis y Sevilla FC. "Les conozco a todos desde muy chicos pero es verdad que hay un grupo muy unido, que te hace sentir muy bien y me recibieron de la mejor manera desde el primer día. A Guido y Germán (Pezzella) les conozco también desde pequeños, iban al colegio y jugaban en River".