Ocampos habla de su mejora, del derbi, su trago amargo en la Europa League 2020...

Lucas Ocampos, futbolista del Sevilla FC, se pasó por los medios oficiales de su club para hablar sobre la actualidad en clave sevillista.

Para comenzar el argentino valoró positivamente el momento de forma de sus compañeros y de su equipo. "Creo que este último tramo que hicimos del último parón a ahora fue muy exigente. Fueron partidos duros y complicados que afrontamos bien. El parón nos viene bien para recargar pilas, liberar un poco la cabeza y pensar en lo que viene. No recuerdo la última vez que nos dieron tantos días de descanso, pero el equipo lo necesitaba porque fueron semanas duras física y psicológicamente. Se agradece mucho también por la familia".

Se sintió muy orgulloso del derbi que hicieron contra el Betis y en el que consiguieron el triunfo por 0-2. "Fue un partido completo para nosotros. Hicimos un esfuerzo muy grande, controlamos el partido y estuvimos cómodos. Sabíamos que teníamos un rival muy duro que venía muy bien, podía pasar cualquier cosa porque es un derbi, pero terminamos ganando muy bien y nos fuimos muy contentos a casa. El derbi sin público es muy frío, muy apagado. Con público es otra cosa, ese ambiente, el ruido, los gritos... Por lo menos a mí me gusta mucho y es la esencia del fútbol. Los nuestros se hacían sentir porque siempre están presentes. Siempre alientan, y con el resultado a nuestro a favor las cosas eran diferentes para todos. Fue una noche bastante redonda para todos".

También reflexionó sobre la recuperación rápida del equipo, pues la derrota contra el Lille aún estaba reciente. "No cambiamos mucho en la preparación. Dije que el grupo siempre se caracterizó por dar la cara y estar presentes en los momentos difíciles. Esta vez no fue excepción y sabíamos que teníamos un partido complicado, con mucha exigencia para todos y que los dos necesitábamos para meternos arriba. Fuimos nosotros los que ganamos y demostramos que estamos mejor que nunca".

No eludió que ha mejorado mucho a nivel de juego con respecto a los últimos meses. "No hay que ser un genio para darse cuenta de que subí un poco mi nivel, que me siento mejor y que por suerte voy dejando atrás sensaciones feas que tuve en lo físico y también en lo psicológico. Las cosas van saliendo mejor y, aunque no se vea, hay mucho trabajo detrás y lesiones que no me dejaron estar en mi mejor momento. Sigo trabajando con molestias en el tobillo, que van a estar ahí, pero por suerte la pelota volvió a entrar y esperamos seguir así. Un se conoce, lo que puede dar. Cuando las cosas no salen como quiere, y más yo que soy tan competitivo, siempre intento estar a la altura. Estoy en un club que te exige siempre lo mejor y en el que hay mucha competencia. Cuando no me salían las cosas me frustraba, pero también me gusta porque significa que no me da igual y que con trabajo uno siempre logra lo que quiere".

Finalmente, Ocampos desveló uno de sus episodios personales más amargos, el cual vivió en las fechas claves de ganar la UEFA Europa League de 2020. "Los sabe muy poca gente. Yo me lesioné contra los Wolves en Alemania y me estaba haciendo la resonancia cuando me llaman para decirme que había fallecido mi abuela. Estaba con el doctor y me llamó mi padre llorando. Son momentos muy difíciles y las personas que lo sabían dentro del staff me ayudaron mucho. Jugar con ese dolor me ayudó para no pensar en esos momentos. Todo esfuerzo tiene la recompensa y fue llevarnos la copa. Al día siguiente de los cuartos de final no podía caminar, pero venía una semifinal contra el United y una posible final. Yo había tenido la mala fortuna de perder esa final el año antes con el Marsella, pero al final todo salió como esperaba".