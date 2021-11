Joan Jordán se pronuncia sobre la jugada con Fekir, su nivel de juego, el derbi, luchar por LaLiga....

Joan Jordán, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, se pasó por los micrófonos de Onda Cero Sevilla donde repasó la actualidad de su equipo.

El centrocampista catalán habló sobre este descanso atípico de cuatro días, el cual agradeció "Creo que nos va a venir bien este descanso para desconectar y cargar las pilas. Era necesario".

El '8' sevillista fue cuestiono por su celebración en el derbi sevillano tras la victoria de su equipo por 0-2 contra el Real Betis. "Acabó el partido y me quede sin voz, pero ya me he recuperado". Además se congratuló de su buena estadística en estos partidos. "Estoy muy contento. Se me han dado bien los derbis y que siga así que será buena señal".

Jordán habló de lo especial que son estos encuentros de máxima rivalidad y cómo se viven. "Ya los días previos al partido se huele un ambiente distinto, la gente le tiene ganas, y que nuestra gente en la previa que viniera a animarnos hotel te mete en el partido. Disfrutarlo y ganarlo en su campo es una cosa muy bonita. Estamos contentos por eso y se lo dedicamos a la afición".

Aún no ha podido disfrutar de un derbi con público en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Con muchas ganas de vivir un partido así con nuestra gente que por el tema de la pandemia no lo he hecho y estoy deseando vivirlo".

Explicó el buen hacer del Sevilla ante uno de los mejores Betis que recuerda. "Sabíamos que llegaban en uno de sus mejores momentos de las últimas temporadas. Con cofianza, con buenos jugadores y con gente que arriba te gana partidos. No me preocupaba el Betis, sino el Sevilla. Debíamos ser un equipo reconocible, controlar el partido y llevarlo donde queríamos y así lo hicimos. La expulsión a nivel de partido nos ayudó a controlarlo mejor. Hicimos un gran partido y creo que es más mérito nuestro que demérito de ellos".

Sobre la jugada polémica con Fekir no tiene nada que explicar. "Sinceramente, no tengo mucho qu comentar. Cuando voy al suelo, voy fuerte, con la intención de jugar y lo que toco es balón. Mateu está al lado y ve que he tocado balón. Cuando te ponen la imagen a camara lenta pues te hacen dudar... cada uno que saque sus conclusiones. El contacto es mínimo porque toco balón".

Sobre luchar por ganar LaLiga: "Hemos empezado LaLiga muy bien, tenemos un partido menos que algunos equipos y estamos ahí pero queda mucho. Es una temporada muy dura para estar arriba, nuestro objetivo es estar entre los cuatro primeros. Somos ambiciosos, vamos a por todo y a partir de ahí las notas son a final de año y no podemos sacar conclusiones después de un tercio de liga. Veremos en abril y qué podemos hacer..."

Finalmente, habló sobre su buen momento de forma: "Sí, el otro día hice un gran partido. Tanto contra Espanyol y Valencia he dado buen rendimiento. Estoy mejor y muy contento por ello. La temporada es larga y hay mucha competencia y rotaciones. Lo importante es que todos sumemos y así más beneficiado saldrá el equipo".