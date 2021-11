Las dos prioridades de Monchi para el mercado invernal

"Monchi es el primero que es consciente de que necesitamos cosas para enero. No me gusta hablar de las cosas de comer, pero evidentemente tendremos que aprovechar el momento para corregir algunas situaciones por lesiones y la Copa de África, con Bono y Munir". Las palabras de Julen Lopetegui en AS eran sólo un aviso de lo que viene. Y no es que Monchi no lo sepa porque viene trabajando en ello desde hace tiempo.

Aunque la plantilla sevillista está compensada en su mayor parte, tiene lagunas que quedaron pendientes al final del mercado estival y que se han visto ampliadas con el desarrollo de la temporada. Hay una evidente en el centro de la defensa que tenía a Gudelj como 'parche', aunque nunca se ha llegado a utilizar, pero que ha obligado a Lopetegui a forzar el regreso de jugadores para poder conformarla en una ocasión. Y que también tiene a Diego Carlos y a Koundé jugándolo casi todo.

Sólo hay que ver los futbolistas que más minutos acumulan en estos dos primeros meses y medio de competición. Diego Carlos sólo se ha perdido el partido posterior a la expulsión de Granada. Fernando ni eso, ha tenido minutos en todos los partidos y sólo ante Osasuna y Espanyol Delaney le dio un respiro en el once inicial. A Koundé sólo sus coqueteos con el Chelsea y una lesión posterior le han hecho perderse dos encuentros... Está claro que la defensa necesita un recambio porque si bien hasta ahora están respetando las lesiones, el hecho de que casi todos jueguen dos partidos por semana pasará factura conforme la temporada avance.

El otro problema llega en la delantera y ha quedado patente con la ausencia de En-Nesyri. Rafa Mir, un futbolista que partió como suplente el primer mes y medio de competición, ya es el octavo jugador de la plantilla con más minutos este año y desde finales de septiembre no tiene ningún respiro. A veces, Lopetegui saca a Munir y varía el sistema para darle descanso, pero incluso esa solución se escapa en enero, ya que el hispano-marroquí se irá a jugar la Copa de África. Y su compatriota En-Nesyri no tiene, en principio, fecha de alta médica antes de finales de ese primer mes del año.

Evidentemente no serán los únicos puestos a reforzar, porque jugadores como Idrissi o Gudelj, que no llegan a los 200 minutos de juego, podrían buscar una salida y 'obligar' a buscar recambios. Y aunque no salieran, el Sevilla cuenta con una ficha libre para poder incorporar sin que haya salidas.

"No hablo de nombres, el mercado de invierno llegará y será el momento de responder", afirmaba Lopetegui. Y en este mercado, Monchi no sólo mirará para tener un rendimiento inmediato sino para un verano en el que muchos objetivos pasados quedan libres.