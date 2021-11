Rafa Mir, sobre la acción clave del derbi, la celebración de Monchi, la selección y En-Nesyri

"Hay que interpretar el fútbol. Sabía que tenía una tarjeta. Salí a la contra, vi que venía... Esto es fútbol. Esto es para listos. A partir de ahí, el partido se nos pone más a favor", reconoce Rafa Mir sobre la acción que decantó definitivamente el derbi para su equipo, desatando después un festejo de Monchi que generó muchos comentarios: "Lo celebró como lo celebramos los jugadores, la afición y todos los que queremos al Sevilla. Yo mismo, que llevo tres meses aquí, lo celebré con efusividad. Su gesto se debe quedar en anécdota. Estamos muy contento por el partido que hicimos, por dar esa alegría a la afición. Fuimos nosotros mismos, y eso nos tiene que servir para seguir el camino".

En una entrevista con 'Muchodeporte.com', el delantero nervionense no sólo se refirió al partido de máxima rivalidad hispalense, sino también a su pugna particular con el ahora lesionado de nuevo Youssef En-Nesyri, si bien el '12' huye de comparaciones: "El Sevilla es un club exigente, pero yo también tengo esa exigencia interior para seguir creciendo, mejorando, y hacer los números que estoy haciendo. No vengo a suplir a nadie, no vengo a hacer nada fuera de lo normal. Soy Rafa Mir e intento ayudar a mis compañeros. Si no puede ser con goles, con trabajo. Son 90 minutos muy exigentes y el primero que empieza a defender es el delantero".

Una de las claves del paso al frente que ha experimentado su carrera es creer en sí mismo. "Confío mucho en mis cualidades y, a partir de ahí, todo llega. Los números están ahí. Llevo 4 goles. Es verdad que podía llevar el doble si llego a estar un poco más acertado, pero me quedo con el trabajo que hago, con lo que ayudo a los compañeros, con la presión, con las cosas que me encarga el míster para que facilite el trabajo... y súpercontento de tener esta oportunidad. Seguro que podré dar muchas alegrías al Sevilla (...) Tenemos muchos partidos, muchas emociones... Pasamos de la Liga a la Champions en dos días... Vamos a ver cómo progresa todo... No somos tontos; trabajaremos para llegar arriba sin ningún tipo de foco ni presión. La idea del club es estar en Champions, que es lo importante. A partir de ahí, ya veremos", sentencia el ex del Huesca.

A falta de ilusionarse con el título de Liga, que parece esta temporada más al alcance que nunca por el nivel 'mundano' de los hasta ahora inalcanzables Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, Mir no se quita de la cabeza la posibilidad de ir al Mundial de Qatar con la 'Roja', aunque tampoco quiere concebir falsas esperanzas. Eso sí, Luis Enrique ya dio su nombre como una de las alternativas arriba, junto con un Raúl de Tomás que ya se estrenó ante Grecia: "Mi estímulo es crecer y dar lo máximo por el Sevilla, que es quien ha apostado fuerte por mí. Mi idea es darle alegrías a la afición y, lo que venga después, encantado. Es un sueño estar en la selección, y decide un entrenador. Ya veremos lo que pasa".