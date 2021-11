José Castro habla de la renovación de Fernando, de luchar por ganar LaLiga, la pugna accionarial...

José Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, ha estado con los compañeros de Deportes COPE Sevilla con los que ha departido de la actualidad deportiva de la entidad.

Durante esos minutos, el mandatario sevillista no ha eludido ningún tema, tal que así ha vuelto a abordar la pugna accionarional que mantiene con José María del Nido Benavente, expresidente del club. "Un club como el Sevilla con todo lo que está creciendo y lo que va a crecer, ocurra lo que ocurra, necesita estabilidad. Podría florearlo, pero ahí está resumido de forma clara. Y que cada uno lo coja como quiera".

Castro no se ha quedado en la lucha por el poder y también ha repasado la actualidad deportiva del Sevilla FC, desvelando que la renovación de Fernando Reges va por muy buen camino: "Es un jugador excepcional. Y como persona, mucho más. Y como profesional, es cum laude. Ya estamos negociando, las dos partes estamos muy contentas y lo más lógico es que continúe unos años más con nosotros".

También habló, de nuevo, sobre el episodio de Jules Koundé y su fallida marcha al Chelsea a pesar de que el propio futbolista forzó para que se produjera el traspaso: "Fue un buen momento para no venderlo y no lo vendimos. Porque queremos estar lo más alto posible. A veces hay que hacer alguna locura, para conseguir el mejor equipo posible. Es un futbolista extraordinario, y si puede estar con nosotros más años, pues mejor".

Entró en el debate de la posibilidad de luchar por ganar LaLiga: "Es una LaLiga más competitiva que otras veces, el Barcelona está en un año de competición, el Madrid es un gran equipo, pero parece que no está en su mejor momento y está arriba del todo€ Hay una competitividad bonita e importante. Decir que nosotros no tenemos que atacar LaLiga... Nosotros no tenemos que atacar LaLiga ni no atacarla, sino intentar conseguir lo máximo, es nuestra meta. El año pasado tres partidos antes tuvimos nuestras opciones y quizá nos faltó poso. Y eso es a base de años y de tener un equipo ahí arriba. Por eso hablo de que tenemos que poner el campamento base en la Champions y no sólo me refiero a los ingresos, sino a tener un mejor equipo, para estar ahí y si alguien se resbala ahí estamos nosotros. Con ingresos de Champions puedes aspirar a fichar mejores jugadores, tener más presupuestos€ No tiene sentido hablar de LaLiga. Intentar todo, meternos presión, ¿para qué?"

Y, finalmente, habló de la UEFA Champions League y de lo importante que es seguir vivo en esta competición más allá de la fase de grupos: "Los ingresos de Champions son súper importantes. Pero LaLiga dice que somos el segundo equipo con mayor posibilidades económicas para poder firmar. Eso no quiere decir que nos sobre el dinero. Pero si hay que hacer un esfuerzo lo haremos, con Champions y sin Champions. Tenemos que pensar que esos dos partidos son vitales (Wolfsburgo en casa y Salzburgo fuera) y para nosotros es muy importrante. No sólo en lo económico, en lo deportivo también. No ha sido nuestra mejor actuación en la Champions hasta ahora. Pero la Champions es muy difícil, muy competitiva, muy exigente. El Lille es muy buen equipo, el Salzburgo también; tenemos que ganar estos dos partidos. Todo lo que sea sumar hitos deportivos y económicos te darán más fuerza para cubrir las necesidades, si llega el caso".