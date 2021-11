Monchi desvela abiertamente los planes del Sevilla FC para el mercado invernal

Interesante entrevista la que ha concedido Ramón Rodríguez Verdejo a los compañeros de PTV Sevilla, en la que el director general deportivo del Sevilla FC se refirió sin tapujos a sus planes para la ventana de transferencias de enero, así como a la lucha por el título de LaLiga, la irregular trayectoria blanquirroja en Europa esta campaña y la pasada junta de accionistas, tan polémica como corta, con José María del Nido Benavente como protagonista. El isleño, para empezar, dio por hecho los movimientos en el plantel, si bien estarán muy condicionados por el desenlace del Grupo G de la Champions League, en el que actualmente son colistas.

"Algo vamos hacer en el mercado de invierno, porque es algo que estaba previsto. Las ausencias de Youssef (En-Nesyri) y Munir, que se van a la Copa de África están ahí, y ya lo teníamos previsto. El Sevilla siempre está activo en los mercados, pendiente de poder mejorar, sobre las bases de la lógica. El club presentó en la última junta 41 millones de pérdidas. De esto hace unas semanas. Actuaremos en el mercado en base a dos criterios: mejorar si se puede, pero sin olvidar la realidad económica. El entrenador tiene el derecho a pedir, pero debemos buscar el equilibrio entre necesidades y realidades", zanjaba Monchi, que espera que la aventura continental no acabe antes de tiempo: "Sería un palo muy duro, importante. Tendríamos que asumirlo y reconocerlo. En lo deportivo y en lo económico. La pérdida de ingresos sería importante".

En cuanto a los objetivos nervionenses, especialmente una temporada sin Messi en la que todo parece haberse igualado mucho por arriba, entiende que "LaLiga ahora mismo es una lucha que deben emprender y llevarla los que deben llevarla", abogando por centrarse "en la pelea por la Champions". Eso sí, sin renunciar a nada de antemano: "Si pasa como el año pasado, pues veremos. Pero Real Sociedad, Valencia, Villarreal, Betis, Athletic... estarán ahí cerquita seguro. No podemos perder el norte a día de hoy. Eso no significa falta de ambición, porque vamos a luchar por los 78 puntos que quedan, pero, como dice nuestro presidente, nuestro campamento base debe estar en la Champions. No podemos desmerecer lo que estamos haciendo. Entre la ambición y la frustración por fijarte objetivos demasiado altos hay una línea muy delgada. Siempre con los pies en el suelo, porque, si no, las caídas son más dolorosas".

Además, Monchi se refirió al vicepresidente primero de la entidad e hijo del principal opositor, José María del Nido Carrasco, a quien calificó de "un tipo muy activo. Ayuda, siempre suma, y es una de las patas importantes de las decisiones ejecutivas del club. Lo está llevando bien", en referencia a la lucha de poder con el otrora mandamás, sin querer entrar en más detalles: "En lo personal tengo muy buena relación con él, hasta el punto de que saldrá conmigo de paje en la Cabalgata de Reyes; le tengo mucho aprecio y cariño, aunque, si preguntas por cómo lo está llevando él en sus adentros, tendrás que preguntarle".

Particularmente, el director deportivo sevillista vivió la reciente asamblea con cierta distancia: "Yo traté de aislarme, porque teníamos un partido en Mallorca y luego uno importante con el Levante. Estuve en las islas con el equipo. No estuve en la junta, porque, al fin y al cabo, tengo 24 acciones; hice lo que se demandaba del director deportivo, que era estar pendiente de lo deportivo, arropar al entrenador y la plantilla para que pensaran sólo en lo deportivo, aunque seguro que los que estuvieron en la junta también lo tenían mucho en mente". Sobre su situación, en medio de dos amigos, aclaró: "No tengo por qué tener mala relación con ninguna de las dos partes".