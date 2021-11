Rakitic va de homenaje en homenaje en un fin de semana con baños de masas

Ivan Rakitic aprovechó el parón para viajar a su país y asistir este pasado domingo al partido correspondiente a la última jornada de la fase de clasificación europea del Mundial de Qatar 2022, disputado en el estadio Poljud de Split ante unos 30.000 espectadores que asistieron a su homenaje y le vitorearon. El futbolista del Sevilla FC va de homenaje en homenaje, ya que antes de desplazarse a tierras balcánicas, se pasó por Jaén para recoger otro premio a su brillante carrera deportiva.

"Ivan Rakitic tuvo un papel clave en el subcampeonato en el Mundial de 2018 y recibió una cálida bienvenida en Split, en el camino hacia Qatar 2022", destacaba la cuenta oficial de la federación croata en redes sociales, explicando que el homenaje estaba pendiente desde que el actual jugador del Sevilla FC se retiró de la selección de su país. "El presidente de la HNS, Marijan Kustic, y el director técnico, Stipe Pletikosa, le obsequiaron por una destacada carrera", añadió.

"Ahora me toca a mí apoyaros desde las gradas. El círculo está completo. La pandemia no me dio la oportunidad de celebrar con todos ustedes en nuestro país. ¡Pero valió la pena la espera! ¡Qué momento tan increíble y emotivo! Gracias desde el fondo de mi corazón y felicitaciones al equipo por esta increíble clasificación para el Mundial!", señalaba el propio futbolisyta también en redes sociales.

El fin de semana de homenajes comenzó en la noche del viernes, cuando el centrocampista nervionense viajó hasta Jaén, donde fue premiado por el periódico digital Palabra de Fútbol y por el Ayuntamiento de la ciudad por su extensa y prolífica carrera deportiva. El croata se mostró orgulloso de la temporada que protagoniza el Sevilla FC y aseguró que "está logrando cosas increíbles", pero señaló que debe "seguir con humildad y partido a partido para alcanzar metas importantes".

"Me siento honrado de haber recibido esta distinción en la III edición de los Premios Palabra de Fútbol de manos del alcalde de Jaén, Julio Millán. Todos los que me conocen, saben cuando Sevilla y Andalucia son especiales para mí. Tambien me gustaria felicitar a todas las otras otras personalidades del deporte y el periodismo que fueron reconocidas ayer", señaló Rakitic en sus perfiles oficiales.

Disfruta de las imágenes compartidas por el futbolista del Sevilla FC tras los dos homenajes del pasado fin de semana.