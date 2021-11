Lopetegui, entre los elogios al Alavés y las evasivas sobre los fichajes y la vuelta de Luuk de Jong

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla Fútbol Club, atendió a los medios de comunicación deportivos de la ciudad en la previa del partido de LaLiga contra el Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 14 y que se juega mañana a las 16:15 horas, en el que el equipo sevillista tiene como principal objetivo obtener la victoria para seguir en la lucha por el liderato de la clasificación, en la que es tercero con 27 puntos, a sólo uno punto del primero, la Real Sociedad.

El técnico vasco valoró el contexto en el que afronta su vuelta a la competición oficial el Sevilla FC después de dos semanas de parón por los compromisos de la selecciones nacionales. "Tienes que competir en todas la situaciones y circunstancias, con horas y climotalógicas determinadas que te exigen estar preparado mentalmente. Afrontamos el choque con menos preparación que el rival y tenemos que hacerlo. Nos enfrentamos contra un rival importante y que nos podrá las cosas difícil, que maneja muchos registros, con jugadores de calidad y con una gran sintonía colectiva. Está en un gran momento, de hecho sería el mejor equipo de LaLiga en estas cuatro jornadas con 10 de 12 puntos".

Lopetegui continuó elogiando al Deportivo Alavés, su rival de mañana. "Es un equipo completo, que maneja muchos registros de juego, completo en todos los aspectos, que está en un buen estado de forma, con jugadores de mucha calidad y que posee una gran idea colectiva. Nos va a obligar a prepararnos para hacer un partido de picar piedra y nos lo podrá complicado. Tiene un entrenador que les da un plus. Ha preparado el partido con mimo y tenemos que estar preparados para eso".

Al ser cuestionado por los jugadores lesiones y tocados que tiene actualmente, Lopetegui echó balones fuera y no despejó ninguna duda, tal y como viene siendo habitual en él. "Tenemos varios jugadores que no han llegado en buenas condiciones. Tendremos que esperar a mañana para ver qué sucede. No tenemos mucha información, alguno puede llegar y veremos si puede recuperarse para jugar".

Lopetegui no quiso entrar en conflicto con la lesión de En-Nesyri y las declaraciones que llegan de Marruecos que afirman que el '15' blanquirrojo estará pronto listo para jugar. "Soy entrenador y no médico, y son los doctores los que tienen esa responsabilidad en este club. Está lesionado y ojalá tuviera la razón el entrenador de Marruecos. Ojalá se recupere pronto porque lo necesitamos".

Sobre la lesión de Papu Gómez con Argentina si dejo entrever que espera que no sea nada grave al igual que las molestias que tienen algunos de sus jugadores. "Es cierto que no tiene continuidad. Este periodo de ventana de selecciones es complejo, y la lesión no creo que sea nada importante. Jesús (Navas) es de larga duración y los demás espero que sea solo susto".

Consideró la vuelta de Suso como una buena noticia, ya sea para jugar de inicio o salir desde el banquillo. "Mañana decidiremos si juegan de inicio o tienen presencia durante el partido. Vamos a necesitar a todos los jugadores. En este mes y medio que tenemos a corto plazo y jugando cada tres días, tienen que estar preparados porque el despertador va a sonar para todos.

Lopetegui elogió la temporada del Córdoba CF, su próximo rival de Copa del Rey. "Es un historico y un equipo muy bueno. Está liderando su liga de manera holgada y va a preparar el partido bien cuando llegue. Ya veremos cuando llegue. Lo afrontaremos con ambición e ilusión".

Se escuda en Monchi a la hora de fichar a un delantero o para no contestar la vuelta de Luuk de Jong: "Eso es una pregunta que no toca. Los importantes son los que están aquí. Cuando llegue el momento de esas preguntas se las hacéis a Monchi, que es al que le corresponde".