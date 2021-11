Lopetegui: "El 50% del empate es de la afición"

Julen Lopetegui se mordió la lengua a la hora de analizar el partido y, aunque se refirió continuamente al árbitro y se mostró en contra de sus decisiones, tanto en las jugadas dudosas como en el tiempo de prolongación, también asumió parte de autocrítica en el empate cosechado ante el Alavés. Pese e ello, el entrenador del Sevilla aseguró que "de haber durado más el partido", su equipo habría "ganado", por lo que consideró una "lástima que no haya llegado el 3-2".

"Han pasado muchas cosas. Es un día accidentado para hacer valoraciones. Las decisiones en contra nos han puesto el camino más complicado. Hemos merecido ganar, pero no lo hemos hecho por detalles y por decisiones. Lo que está bajo nuestro control hay que manejarlo mejor, como el córner del 0-1. Lo demás hay que mejorarlo", comentó el técnico a la conclusión del partido. "Ha sido un partido muy accidentado por muchos motivos. De lo que está bajo nuestro control tendríamos que evitar ese primer gol. Lo otro, las decisiones que ha hebido, depende de terceros. Hay que aceptarlo aunque no estemos de acuerdo (...) El equipo ha tirado de corazón y ganas, en la segunda parte hemos tenido cuatro ocasiones muy claras y al final hemos podido hacer hasta el tercero. Tenemos que mejorar lo que depende de nosotros, lo que no, aceptarlo", reiteraba Lopetegui.

El entrenador guipuzcoano, preguntado varias veces por la labor arbitral, no quiso entrar en profundidades, aunque sí consideró que "tenía que haber habido más descuento" pero que "eso depende de los colegiados". "Ellos tienen la potestad de equilibrar este tipo de situaciones. Ha dado cuatro minutos y hay que acatarlo". "Se dice que el fútbol español es en el que menos se juega y la solución para eso la tiene el que le da al botón del cronómetro. Al final, por eso es el que menos tiempo activo tiene. Si se penalizaran más esas cosas que no se hacen... Toca aceptar el tiempo que tenemos de reloj corrido", aseguró.

"No voy a opinar del arbitraje porque me equivocaría. Tenemos que contenernos un poquito y tratar de enmendar lo que está bajo nuestro control. Aunque haya cosas que no se entiendan. El día del Mallorca la mano de Fernando, hoy la de Pina... no nos queda otra, estamos en sus manos y sus decisiones. Es un árbitro que lleva poco en Primera y ha decidido así. Hay que aceptarlo, hay que incidir en lo que podemos controlar, defender mejor ese córner y plasmar en el marcador la diferencia que ha habido en el juego", añadió Lopetegui, quien en la jugada del penalti de Ocampos hasta duda "que fuera falta".

Así mismo, mandó un mensaje de elogio a la afición. "Yo creo que el empate ha sido al 50% entre el equipo y la gente, sobre todo en ese arreón final, nunca han dejado de animar. Es lo que aspiramos y queremos de nuestra afición, y lo que nos pone contentos. Ojalá toda esa energía la podamos plasmar el martes en un partido importante", aseguró.

En este sentido, el preparador sevillista también se refirió al partido del próximo martes, en el Sánchez-Pizjuán, en el que su equipo tiene la necesidad de ganar al Wolfsburgo alemán para seguir con opciones de pasar a los octavos de la Liga de Campeones. "Hemos acabado con buena energía, hay que recuperar bien, ver la enfermería y ver qué jugadores podemos poner ante un buen equipo como es el Wolsfburgo", concluía.