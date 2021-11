Las notas del Sevilla ante el Alavés, en la jornada 14 de LaLiga

Vaya partido el vivido esta tarde en el Sánchez-Pizjuán bajo una lluvia incesante y una tromba de emociones. El cuadro vitoriano sorprendió en el 5' con un tanto de Laguardia tras rematar en el segundo palo, demasiado libre de marca, un córner. Sufrieron los locales un mundo para poder empatar y, cuando el descanso se abría paso, el autor del 1-1, Lucas Ocampos, cometió un penalti que Joselu transformó en el 1-2. El segundo tiempo se caracterizó por un despliegue de fe de un Sevilla FC que se empeñaba en rasear en un césped que acumulaba mucho agua. Empató por cuestión de 'bemoles', en una acción de Rakitic tras centro de Koundé con el equipo ya a la desesperada y en el 92', pero estuvo a punto de ganar en la acción siguiente con un remate de Munir que un acertado Pacheco salvó sobre la línea entre protestas de los jugadores blanquirrojos, que reclamaban que el balón había entrado.

Lopetegui arrancó con un 1-4-2-3-1 que le sirvió para dominar la pelota, pero no el marcador. Se vio sorprendido con un fallo de marca en una acción a balón parado en el 5' y por un penalti en el tiempo añadido del primer acto, después de haber sufrido mucho para empatar. Renovó hombres y dibujo en la reanudación, sacrificando a Augustinsson y Óliver para dar entrada a Suso y a Rakitic, reubicando a Fernando como líbero y a Ocampos (hasta que salió Acuña por Idrissi, la gran novedad del once) como carrilero zurdo de un 1-3-4-2-1. Su equipo se empeñaba en rasear aunque la incesante tromba no paraba de acumular agua en el césped y el balón se frenaba cada vez más.

La mala suerte se cebó también con el cuadro nervionense. Lopetegui escondió hasta última hora la convocatoria para no revelar las bajas de los tocados Lamela y Delaney. A ellos se sumó Suso, que había arrastrado molestias durante todo el parón, se ejercitó con el grupo en los días previos al partido. Tras entrar en la reanudación apenas jugó 20 minutos y pidió el cambio por lesión. El gaditano es una más que posible baja para la final de Champions del martes contra el Wolfsburgo alemán, en la quinta y penúltima jornada de la Fase de Grupos. Otra más, junto a piezas básicas como Youssef En-Nesyri y Jesús Navas.

