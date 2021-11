Los 'Lobos' llegan como corderitos: "No es nada agradable"

Pese a su último triunfo ante el Salzburgo y a que llega por delante del Sevilla FC, el Wofsburgo sigue asumiendo su papel de víctima. Tanto el técnico, Florian Kohfeldt, como el ex del Atlético de Madrid Josuha Guilavogui calificaron, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, como favorito a los nervionenses y lamentaron la baja de su portero Casteels, que dio positivo por Coronavirus.

"El Sevilla es un equipo muy intenso, consigue recuperar pronto el balón y nos tenemos que preparar para eso. Si tienen el balón son muy fuertes y profundos, y nos pueden hacer daño. Además, tienen calidad individual. Juega casi siempre con cuatro atrás, pero también se adaptan al juego en cada momento. Nosotros tendremos que ser rápidos en las acciones de ataque", aseguraba Kohfeldt, que sustituyó Mark van Bommel en el banquillos de los 'Lobos'.

Excompañero de Augustinsson en el Werder Bremen, el técnico alemán no quiso poner como excusa la baja de Casteels y señaló que el suplente, Pavao Pervan, también es un gran guardameta. Aunque no dejó de señalar que les perjudica su ausencia. "Si el capitán es baja a última hora no es nada agradable, pero su sustituto es uno de los líderes del vestuario. Mañana vamos a tener un buen portero. Del resto de jugadores no hay nadie en cuarentena. He hablado con él (Pavao Pervan) en el aeropuerto, está ilusionado y asume su responsabilidad. También he hablado con Koen Casteels, no tiene síntomas y eso nos tranquiliza", significaba.

Si bien tiene claro que va a tener el mejor quipo posible, más claro tiene que el Sevilla es favorito. "Es un partido muy importante y no estamos en la mejor situación, aunque no tenemos mucho que perder y sí mucho que ganar. Tenemos esas ganas y esa ilusión por seguir", afirmaba.



Guilavogui: "Es un reto jugar ante tanto sevillista"

Josuha Guilavogui, por su parte, lamentó la ausencia de su compañero Casteels -"Es una pena su baja para el equipo", afirmó- y dejó claro que va a estar bien pese a salir de una lesión que le hizo ser duda para el choque. "Estoy bien. Jugar el otro día en la Bundesliga habría sido un riesgo, pero ahora mismo estoy dispuesto a jugar mañana", indicaba el mediocentro francés del Wolfsburgo.

De su paso por el fútbol español tras jugar en un rival tradicional del Sevilla, como es el Atlético, sabe lo que le espera en el Sánchez-Pizjuán. "Está claro que no es lo mismo jugar con o sin público. Es un reto jugar ante tanto sevillista", aceptaba Guilavogui, que tiene mucho respeto por el conjunto al que se va a enfrentar: "Es un gran equipo, tendremos que ser inteligentes mañana ante jugadores experimentados. Sé que tendremos nuestras opciones en este partido, pero el Sevilla es uno de los mejores equipos de la Liga".