Montiel: el "reto de suplir a Navas" y la final ante el Wolfsburgo, "el partido más importante de la temporada"

Gonzalo Montiel, el dueño del lateral derecho del Sevilla FC en ausencia del lesionado Jesús Navas, fue el encargado de comparecer junto al técnico, Julen Lopetegui, en la sala de prensa de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios para repasar las sensaciones previas al choque de la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Champions League, a partir de las 21:00 horas de este martes frente al Wolfsburgo alemán en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El internacional argentino es uno de los fijos en el once de Lopetegui para el choque decisivo en la máxima competición continental, ya que Navas no volverá de su lesión muscular hasta 2022. "Sustituir a Navas es un reto muy importante para mí. Me gusta fijarme mucho en él porque es un gran jugador. Trato de aprender de él y de su experiencia", respondió el ex de River Plate.

El reciente campeón de la Copa América con la selección argentina explicó que se siente cada día mejor y que, a pesar de la dicultad que entraña rellenar el vacío que deja el capitán del Sevilla FC, siente que mejora en cada encuentro: "Me voy sintiendo más cómodo y más suelto según corren los partidos. En el derbi me sentí muy bien, ante el Alavés también y espero seguir ayudando al equipo". En ambos choques fue determinante, ya que puso los centros que Bellerín mandó a su propia portería en el definitivo 0-2 ante el Real Betis y el que remató su compatriota Lucas Ocampos en el momentáneo 1-1 en el choque del sábado contra los vitorianos (2-2).

Montiel no puso paños calientes y tildó de 'final' el choque de este martes ante el Wolfsburgo, a quien el Sevilla FC recibirá como colista del Grupo G de la Champions. "Es un partido importante, es una final. Nos estamos preparando para eso, estamos muy enfocados en este partido y ojalá Dios quiera que ganemos los tres puntos. Vamos a salir a ganar".

"Es el partido más importante de la temporada y ojalá salga todo redondo", añadió el lateral diestro, que confía en que el Sevilla FC pueda revertir su delicada situación clasificatoria y logre clasificarse para los octavos de final de la máxima competición continental: "Estos dos partidos que quedan se van a decidir en detalles. Hay que estar preparados física y mentalmente para resolver esos detalles. Nos hemos preparado bien y esperamos sumar todos los puntos que quedan".