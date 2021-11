Joan Jordán, su "final" y un triunfo "por la gente"

Joan Jordán está en un momento de forma dulce. El jugador catalán, tras un arranque de campaña en la que parecía haber perdido la titularidad, ha resurgido en los últimos partidos, fue clave en el derbi y ante el Wolfsburgo coronó su gran actuación con un gol que puede dar el pase a la siguiente fase.

"Era un 'match ball' para nosotros y éramos conscientes del partido que jugábamos. Hicimos un gran encuentro. Lo comentamos, sabíamos que íbamos a tener opciones, dependemos de nosotros mismos y si somos un Sevilla reconocible y competimos, podemos sacar un triunfo tan importante como éste", aseguraba Jordán, quien sacaba pecho por el gran encuentro realizado por el Sevilla, especialmente en defensa. "Ha sido una de las claves. Hemos robado muchos balones y, cuando no era posible, nos hemos juntado en un bloque cerrado y no nos creaban por dentro. Cuando nos crean somos un equipo vulnerable", significó.

"Sabíamos de la importancia del choque, jugábamos en casa, ante nuestra gente y no nos podíamos fallar a nosotros ni a ellos. Era una final y nos lo hemos tomado así, sabíamos que había que darlo todo, como si fuera el último partido y así lo hemos hecho", reiteraba el catalán.

Jordán también hacía un balance de cómo se ha llegado a esta situación. "En la fase de grupos no hemos estado mal, hemos tenido momentos buenos. También momentos malos ante el Salzburgo y fallamos contra el Lille. Pero sabíamos que dependemos de nosotros y cuando eso ocurre, yo confío mucho en nuestro equipo. Hoy no podíamos fallar. Había que ponerse aquí y darlo todo", añadía.

El triunfo sólo es un primer paso, porque con el triunfo del Lille, el Sevilla está obligado a ganar en Salzburgo para no caer eliminado. "Tampoco hemos hecho nada, tenemos otra final en dos semanas, otros partidos entre medias... Hoy hay que disfrutar del triunfo y mañana pensar en el partido del fin de semana, no hay tiempo para descansar. Ahora no pienso el Salzburgo, pienso en Madrid, en la Copa, el Villarreal...", concluía.