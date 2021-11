Munir: "Contentos de ser nosotros mismos"

Munir el Haddadi era la gran sorpresa en el once de Lopetegui. No porque no mereciera jugar a tenor de sus últimos partidos sino porque lo hizo de delantero centro, una posición que no suele ocupar en el Sevilla FC.

El hispano-marroquí se desgastó en la presión y, aunque no contó con grandes ocasiones, sí fue clave en esa presión que borró al Wolfsburgo.

"Era un partido muy complicado, en el que nos jugábamos mucho. Ha salido como tenía que salir y así, salen los resultados que queremos. La clave ha sido salir con la actitud que hemos salido. Estamos contentos de ser nosotros mismos. Cuando estamos unidos se nota en el campo. Jugando así han llegado las ocasiones, hemos tenido la suerte de meter pronto y así se ha podido ganar", indicaba Munir, feliz de su partido: "Me he sentido muy bien, hacía tiempo que no jugaba tanto".

Por último, quiso dedicarle el triunfo a la afición. "Felices de celebrarlo con nuestra afición. Siempre nos apoya y, cuando están, se nota que estamos jugando con 12", concluía.