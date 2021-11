El emotivo vídeo del Sevilla en el primer aniversario de la muerte de Maradona

Tal día como hoy de hace un año, el 25 de noviembre de 2020, el mundo se sacudió con la noticia de la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona, uno de los deportistas más famosos de todos los tiempos. En las redes sociales, las etiquetas #diegoeterno, #maradona, #graciasdiego, #unañosinDiego, #unañosinD10s y otras similares están siendo tendencia a lo largo de la jornada de hoy, con sentidos mensajes de rostros anónimos y populares y de los principales equipos en los que jugó, incluidos la selección argentina, con la que ganó el Mundial en 1986; el Nápoles, el club que disfrutó de su mejor versión y por supuesto el Sevilla FC, que no ha querido faltar en este homenaje unánime y ha colgado un emotivo vídeo con los mejores momentos del '10' con la camiseta blanquirroja.

Su buena relación con Monchi, la gran sociedad que formó sobre el césped con otro ídolo del sevillismo como Davor Suker, su magnetismo con las cámaras, su buena mano con los aficionados, sobre todo con los niños, la personalidad y el carisma que llenaban cada día la ciudad deportiva de la carretera de Utrera para verle entrenar... Todo eso lo recoge en un vídeo de menos de dos minutos de duración que el Sevilla FC ha publicado en su canal oficial de Youtube titulado 'Eterno Diego'.

Maradona llegó al Sevilla FC en la temporada 1992/1993 de la mano del no menos idolatrado Carlos Salvador Bilardo, su seleccionador en el ya legendario Mundial de México. Aun lejos de su mejor nivel, hizo las delicias de Nervión y celebró la nada despreciable cifra de siete goles en los 30 partidos que sumó en su único curso en la entidad de Eduardo Dato, donde no le olvidan. Como no lo hace nadie a un lado y otro del planeta.

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' conmemoró este jueves el primer aniversario del fallecimiento del argentino Diego Armando Maradona, al que se refirió como un "amigo para siempre". "Un año sin Diego. Amigos para siempre", señaló el triple campeón del mundo (1958, 1962 y 1970) en un escueto mensaje publicado en sus redes sociales que acompañó con una fotografía en la que aparecen los dos ídolos abrazados y sonrientes.

Otro gran ídolo futbolístico argentino, Leo Messi, le dedicó estas palabras: "Parece mentira que ya haya pasado un año, parece a propósito también que, justo cuando no está él, Argentina después de tantos años vuelven a ser campeones, y la verdad que la sensación es extraña, es como de no creer", dijo la 'Pulga' al diario Marca, poco más de cuatro meses después de ganar la Copa América con la Albiceleste.

La FIFA recordó este jueves al argentino Diego Armando Maradona en el primer aniversario de su muerte, con un homenaje en memoria del "legendario 10 de Argentina", "icono" y "uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos". Bajo el lema "un año sin Diego Maradona", el organismo señaló que hoy hace un año "se conoció una noticia que devastó al mundo" con la muerte del argentino "uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, había muerto". "En medio de la incredulidad de quienes lo consideraban inmortal, la muerte prematura del jugador más venerado de Argentina solo realzó su estatus mítico entre los fanáticos del deporte número uno del mundo", afirmó la FIFA.

Otros organismos como la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se sumaron este jueves al recuerdo del argentino. "¡Gracias por tu eterno legado, el fútbol siempre te recordará!", fue el mensaje del sindicato español. Practicamente hubo recuerdos para el 10 de todos los estamentos futbolísticos del planeta.

Tampoco faltaron las palabras de sus cinco hijos reconocidos, que por el momento son sus herederos oficiales "Hace un año que el mundo es más horrible porque vos no estás en él. Justicia es lo único que pido", resaltó en Instagram Dalma Maradona, quien declinó participar hoy en ningún homenaje público al ser el 25 de noviembre de 2020 "el peor día" de su vida. Su hermana Gianinna, la otra hija que el exfutbolista tuvo con su exesposa Claudia Villafañe, usó la misma vía: "Desde la cuna hasta la eternidad. Conmigo siempre. Te amo, pa".

Diego 'Junior', primer hijo del 'Pelusa', nacido en 1986 de su relación con la italiana Cristiana Sinagra y que no reconoció hasta 30 años después, eligió una foto de Maradona cuando jugaba en Nápoles; y el pequeño Dieguito Fernando, de ocho años, dibujó una carta que su madre, Verónica Ojeda, subió a las redes. También Jana, hija que tuvo con Valeria Sabalain en 1996, expresó largamente sus sentimientos días atrás: "No voy a poder despedirme nunca porque me vas a acompañar en cada paso".