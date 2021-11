Entrevista ED con Delaney: "Intentaremos luchar por ganar LaLiga, pero no somos favoritos"

Entrevista ED con Delaney: "Intentaremos luchar por ganar LaLiga, pero no somos favoritos"

En vísperas del importante partido que el Sevilla Fútbol Club disputará contra el Real Madrid, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga, que se disputará mañana en el Santiago Bernabéu, Thomas Delaney, futbolista del Sevilla FC, atendió en exclusiva a ESTADIO Deportivo para conceder una extensa entrevista.

El centrocampista danés, uno de los fichajes de Monchi en el último mercado de fichajes de verano, evaluó, en esta primera parte de la charla con ED, cómo afronta el equipo el choque contra un Real Madrid que, actualmente, se posiciona como el máximo favotiro para llevarse el título.

A pesar de ello, Delaney aseguró que llegan "listos" para conseguir el triunfo, más después de la buena actuación contra el Wolfsburgo en la UEFA Champions League, que les ha reforzado.

Valiente y ambicioso se mostró también Delaney cuando fue cuestionado por luchar por el título de LaLiga. Analizando el favoritismo del Real Madrid e incidiendo en el momento del FC Barcelona.

Finalmente, analizó el duro tramo de calendario, y rivales, que tienen en este final de año 2021.

- Real Madrid ahora, un enorme reto, ¿estáis preparados?

Creo que sí. Buen partido el otro día. Y sí.

- ¿Y el equipo?

Seguro.

- ¿Y el equipo y tú estáis preparados para luchar por ganar LaLiga?

Lo intentaremos, por supuesto, cuando juguemos contra el Madrid, que será el favorito. Es el Madrid. Y en la liga creo que el aunque el Barcelona no es el antiguo Barcelona que todos conocimos, tampoco somos favoritos en LaLiga. Pero creo que hemos tenido un buen comienzo. Y hemos tenido mala suerte en algunos partidos donde pensamos como, Oh, por qué no cerramos este partido o cómo pierdes algunos puntos estúpidos. Y sin embargo, seguimos estando entre los tres primeros de LaLiga. Así que creo que estamos en una buena racha buena, pero tenemos ahora muchos partidos importantes.

- Rivales fuertes a final de año...

Sí. Tienes todos estos grandes clubes al mismo tiempo. Así que es un momento importante para nosotros ahora.

En los próximos días, la entrevista continuará en ESTADIO Deportivo, pusto que Delaney habló sobre su fichaje por el Sevilla FC, sobre la UEFA Champions League, de Dinarmarca...