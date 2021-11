Ocampos, Diego Carlos y Koundé viajan a Madrid, pero...

Más locuaz que en otras ocasiones, el técnico del Sevilla FC ha dejado claro que los tres jugadores cuya participación estaba en el aire tras el entrenamiento del viernes van a viajar a Madrid, lo que no significa que estén recuperados ni que vayan a jugar.

Julen Lopetegui confirmó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Real Madrid que se va a llevar a todos los disponibles y también a los dudosos y que, mañana por la mañana y en función de como estén cada uno, decidirá si puede contar con los dos centrales (Koundé y Diego Carlos) y con Ocampos, tres piezas claves en el equipo.

"Tenemos problemas, algunos lesionados de larga duración y otros que están con molestias y no se han podido entrenar en toda la semana -los tres mencionados-. Mañana veremos como están y decidiremos. Van a viajar, pero esperaremos para ver si podemos contar con ellos o no", aseguraba el entrenador sevillista, quien no quiere poner paños calientes en el caso de que falte alguno o todos ellos.

"Si hay lesiones hay que confiar en los que van a entrar y en los que están. Todo el mundo tiene que estar preparado. Todos los chicos están con ilusión, preparados y levantando la mano para cuando les toca. Eso es lo que significa el concepto de equipo. Hay que mirar al Madrid y no mirar más allá. Este partido nos va a obligar a un concentración plena", destacaba el entrenador sevillista antes de vérselas con el conjunto blanco.