¿Qué pasa con Tecatito? La propuesta del Sevilla, el plan del mexicano, el mercado de enero...

El futuro de Tecatito Corona está lejos de Oporto, tal y como quedó evidenciado el pasado verano cuando forzó hasta última hora su salida con destino al Sevilla FC. El internacional mexicano aceleró los trámites para nacionalizarse portugués y no ocupar plaza de extranjero, así como que forzó en las negociaciones para decantar la balanza en favor del Sevilla FC, aunque no lo consiguió.

El extremo derecho ha sido siempre una petición de Julen Lopetegui que no ha acabado de formalizarse nunca por cuestiones económicas, llegando ahora, quizá, el momento oportuno. O no, pues en enero tampoco será.

Mientras que desde Turquía, el periodista Ekrem Konur, especializado en el mercado de fichajes, avanzaba días atrás que el Sevilla FC le haría una oferta por las tres próximas campañas, ESTADIO Deportivo ha podido conocer de primera mano que Julen Lopetegui tendrá que esperar un poco más. Al menos hasta verano, siempre y cuando Tecatito no se canse de esperar o alguno de los otros clubes interesados no haga una propuesta con la que intentar adelantarse a Monchi y llevarse al azteca en el próximo mercado de enero, como le gustaría al Oporto, pues en verano se marcharía libre sin dejar ni un sólo euro en sus arcas.

Desde el entorno próximo del futbolistas reconocen a ESTADIO Deportivo que hace bastante tiempo que no hablan con el Sevilla FC y que, aunque no descartan que pudiera producirse una nueva conversación de cara a enero, Tecatito no es actualmente una alternativa para los de Nervión, enfrascados en reforzar la delantera con un futbolista de referencia ante la baja de En-Nesyri por lesión y la proximidad de la Copa de África, que dejará a Rafa Mir como único referente arriba.

Mucho más interés, en cambio, está poniendo el Milan, con el que las conversaciones se vienen sucediendo desde el pasado verano, cuando la prioridad de Tecatito Corona era el Sevilla FC de Julen Lopetegui, con el que ha hablado en más de una ocasión en estos últimos años.

Con un valor de mercado de 30 millones de euros, Tecatito apenas cuenta para un Oporto que lo presiona en el banquillo por no renovar. 248' hasta la fecha entre todas las competiciones, habiendo acumulado tan sólo 30' en los últimos cuatro partidos de la liga lusa.

El conjunto luso, ahora, intentará ponerlo en el mercado, sacándole algo de dinero en enero e impidiendo que se marcha libre, después de que el pasado verano solicitaba unos 12-15 millones de euros por el 66'5% del pase que posee del futbolista. Y es que ese fue el principal problema para que Tecatito no recalara en Nervión, pues el Sevilla FC estaba dispuesto a pagar eso por el traspaso. El Twente, dueño del 33'5% restante, también pedía su tajada de la operación, por lo que eso acabó de dinamitarlo.

Ahora, Corona y su entorno estudian qué es lo mejor para el futbolista, que a sus 28 años y tras una carrera existosa no se siente cómodo en el banquillo. Estudiando las distintas alternativas que se le presentan, decidirán finalmente qué harán y cuándo lo harán, de acabar apostando por una salida. Si finalmente se decantan por aguantar una salida en verano, ahí sí contaría el Sevilla con ventaja.