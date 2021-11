El Tottenham empieza a asumir el 'timo' de Lamela por Bryan Gil

Fuera de los puestos europeos en la Premier League, casi eliminado de la Conference League tras caer ante... el Mura esloveno. El Tottenham sigue su descenso a los infiernos y ni el cambio de Antonio Conte por Nuno Espirito Santo ha frenado su caída.



El gol de Sergio Reguilón, con el que la pasada semana pudo ganar al Leeds United, ha evitado que el Tottenham se descuelgue de los seis primeros puestos de la Premier League, pero su afición ya está molesta y empieza a mirar al palco.



Sus dos grandes apuestas este año llegaron de los dos clubes sevillanos, Emerson con el Barça de puente, y no han podido ayudar a que la situación mejorase. Especialmente doloroso ha sido el fichaje de Bryan Gil y no porque el exsevillista no guste pese a que aún no se ha estrenado, sino porque su llegada significó la salida gratis de uno de los futbolistas preferidos de la afición. Y las comparaciones no se han hecho esperar.



Erik Lamela, pese a no ser titular indiscutible en el Sevilla FC y a sus lesiones, acumula cuatro goles y dos asistencias en 718 minutos. El barbateño, por su parte, sólo ha hecho un pase de gol en 629 minutos disputados.



Por ello y por los 25 millones más Lamela que el Tottenham tuvo que aportar, entienden que el Sevilla FC, como se vulgarmente, se la 'ha metido doblada'. Así lo están manifestando en las redes. Y los números, por ahora, les dan la razón.



Una foto del jugador sevillista con la camiseta de los Spurs en un ascensor de la capital hispalense, que supuestamente colgó en su perfil de Instagram, no ha hecho sino encender la nostalgia entre los aficionados.

El Sevilla peleará mañana, sin la presencia del argentino previsiblemente al estar lesionado, por situarse líder del campeonato liguero y aún tiene opciones de pasar a la siguiente fase de la Champions League. Y el Tottenham, subcampeón en 2019 de esta última competición, se enfrenta al modesto Burnley con la intención de seguir peleando por acercarse a posiciones europeas que ahora no ocupa.Y eso después de gastarse casi 200 millones de euros en fichajes en los dos últimos años, entre ellos en otro exsevillista como Reguilón (30 kilos) y otro ex bético como Lo Celso (48 millones). Y que tenga aún sin contabilizar los 50 millones que les ha costado el central argentino Cristian Romero...