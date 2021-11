Entrevista ED a Delaney: "Cuando vino el Sevilla le dije a mi agente que mantuviera alejados a los otros equipos"

Thomas Delaney concedió una extensa entrevista a ESTADIO Deportivo con los que repasó sus primeros meses en el Sevilla FC, club en el que ha aterrizado con el objetivo de continuar en la élite del fútbol europeo y mundial.

El centrocampista explicó cómo su deseo fue fichar por el Sevilla FC una vez conoció el interés del cuadro de Nervión, desechando, de paso, otras propuestas importantes de algún equipo de la Premier League. Además, desveló su charla con Monchi.

A su vez argumentó y aclaró las razones que le llevaron a salir del Borussia Dortmund con el que tenía conversaciones para renovar su contrato.

El danés habló también sobre las complicaciones en UEFA Champions League, a la vez que se mostró confiado de ganar en Salzburgo y de si sería un fracaso o no pasar a octavos de final.

En el aspecto más personal, se extendió con sus avances con el español, su felicidad por vivir en Sevilla y su relación con Ludwig Augustinsson, con el que ha coincidido en tres equipos de tres países diferentes.

- Comencemos por lo último... estabais bajo presión, batisteis al Wolfsburgo... ¿Cómo está el vestuario? ¿Más confiado?

Sí, creo que había presión sobre nosotros. Ya sabes, el Sevilla FC es un equipo que tiene un gran pedigrí en Europa, especialmente en Europa League, pero creo que todo el mundo está preparado para competir en la Liga de Campeones. Así que, por supuesto, era, es una meta a superar. Y tenemos la presión de nosotros mismos, creo, también del entorno de que tenemos que tener al menos dos victorias y entonces es suficiente probablemente. Así que sí, tenemos confianza y es para mí una buena señal esta presión sobre nosotros porque realizamos para mí un muy buen juego por parte del equipo y un gran control durante todo el partido.

- Pero vosotros tenéis que ganar en Salzburgo... trabajo duro

Por supuesto, por supuesto. Sí, tenemos que volver a ganar en Salzburgo. Pero ya sabes, desde el último partido del otro día, vamos en la dirección correcta en Europa.

- No clasificarse para la siguiente ronda... ¿sería un fallo?

Sí, tal vez, ya sabes, nosotros, como he dicho antes, queremos pasar, pero estamos en una situación difícil. Y tenemos que trabajar con eso. Como he dicho, el objetivo es ganar los dos últimos partidos, ganamos el primero de los dos y ahora queremos volver a ganar. Si es un gran error, ya sabes, no creo que el Sevilla FC mirando hacia atrás en los trofeos de la Europa League y pensar que es un fracaso por ganar la Europa League. Pero tenemos tenemos grandes ambiciones.

- Es una posibilidad, pero la final de la Europa League es aquí, ¿ha pensado el vestuario en ello?

Lo sabía, pero lo he olvidado así que supongo que no. Supongo que para todos la Champions League es más grande, obviamente. Por supuesto que sí. Pero, pero sí, estaría bien. No estaría mal. Cuando vengo de Dortmund, y escucho sobre el interés del Sevilla. Por supuesto, el pedigrí en el club de Europa nos encontramos en la Liga de Campeones en la siguiente etapa que era importante para mí que es un club que está compitiendo al más alto nivel.

- Tus primeros meses en Sevilla, en la ciudad... ¿estás adaptado?

Sí, han sido muy buenos. Me ha impresionado mucho el equipo con todo. La cultura es increíble. He disfrutado de la ciudad, por supuesto, no he tenido mucho tiempo porque tenemos muchos partidos, pero es agradable, incluso a finales de noviembre, ser capaz de llevar sólo una camiseta fina y luego ir por ahí. Sí, normalmente, ya sabes, en Dinamarca y Alemania es así. Para mí es muy agradable poder salir con el niño pequeño y disfrutar de la ciudad durante un período más largo de todo el año. Estoy muy contento con eso.

- ¿Cuántas palabras sabes en español?

No las suficientes. No las suficiente. Ya viene. Y he empezado a intensificar mis lecciones y mi aprendizaje. Pero es que es difícil cuando cuando llegas a un nuevo país. Ya sabes, el idioma es muy importante en España porque sí, todo está en español. No es que tengamos un equipo internacional. Sí, pero tenemos brasileños, argentinos... gente que habla español. Así que al principio, para mí, lo más importante cuando llegué dije "Quiero tener una casa", porque no quería quedarme en un hotel. Eso era lo más importante. Luego cuando vino mi familia, ya sabes, tengo que cuidar de todas las cosas que se mueven a un nuevo país. Y, por supuesto, esas dos son las más importantes y luego vienen los idiomas.

- ¿Tienes traductor en el vestuario?

No, no. Sí, pero como he dicho, hay mucha gente que habla inglés. Es principalmente español, todo. Y luego, por supuesto, a lo mejor un entrenador asistente se pone a mi lado y traduce. Pablo, Óscar, muchas veces, y muchos compañeros son buenos en inglés.

- Augustinsson, ¿es tu mejor amigo en el vestuario?

Sí. Lo conozco desde no sé cuándo, creo que tenía 18 años cuando vino a verme, hace mucho tiempo. Así que sí, tenemos una muy buena relación y nuestras esposas se conocen y todo. Así que es, es un poco extraño en el fútbol jugar juntos en tres clubes, creo, y en tres países diferentes.

- ¿Por qué decidiste salir de Borussia Dortmund?

Porque yo quería, yo era muy feliz en Dortmund en realidad. Es un club increíble, grande... el estadio es uno de los más grandes de Europa... es el más grande de Europa. Pero necesitaba un nuevo reto, creo y quería tener un papel más importante en el equipo. Así que...

- ¿Luego fue tu decisión y no la del Borussia?... Borussia Dortmund apuesta por jugadores jóvenes ¿con tu edad de 30 años, el club dijo que no seguías en el proyecto?

Fue mi decisión. No, no. Quiero decir, en Dortmund teníamos a Marco Reus, yo, Axel Witsel, Mats Hummels... O es viejo o es joven. Ya sabes, no hay muchos en el medio. Hay muchos jugadores jóvenes, pero cuando se necesitan jugadores viejos, quiero decir, ves aquí en el Sevilla, creo que hay un montón de jugadores con muchos partidos como Ivan Rakitic o Jesús Navas. Así que no, no, eso no tiene nada que ver.

- ¿Borussia Dortmund quería renovar tu contrato? Tenías un año más...

Trabajamos, hablamos de futuro con el Dortmund, por supuesto. Pero para mí era más importante intentarlo con el Sevilla.

- ¿Cómo fue tu traspaso al Sevilla? ¿Cuándo fue la primera vez que el Sevilla te llamó?

No lo sé. Es una buena pregunta. Creo que justo después de la Eurocopa, tal vez empezaron a hablar y luego tomó mucho tiempo. Demasiado tiempo. Hablando de dinero. Y sí, entonces de repente, cuando era el día antes de venir aquí, mi agente me llamó y me dijo "tienes tres horas para empacar sus cosas. Tienes que ir a Sevilla". Estaba en un avión esperando, ya sabes, pasa muy rápido en el fútbol, de repente tienes que decir adiós a todos los antiguos compañeros de equipo y, e ir al sur de Europa.

- ¿Qué te dijo Monchi para venir a Sevilla?

Bueno, él me habló del proyecto y creo que sabía que para mí era importante estar al mismo nivel que en Dortmund. Se puede discutir, depende de cada uno decir cuán grande es Borussia Dortmund y cómo de grande es el Sevilla... Es lo mismo para mí, club top de la liga Nacional y en un gran lugar en la Liga de Campeones. Así que enfatizó que necesitaban a un tipo como yo. Ellos han estado buscando por un tiempo después, sobre todo después del juego de la Liga de Campeones a principios de este año. Y sí, quería tener un gran rol que fuera realmente importante, ya sabes, no sólo ir a un gran club y ser el número 18 en el equipo. Quiero ser una parte importante.

- Antes de tu traspaso al Sevilla ¿Qué otros equipos querían contratarte?

Había, digamos que había equipos de diferentes ligas, ofertas de la Premier League... ofertas. Es como, una llamada. Sí, hay muchos equipos. Y entonces vino el Sevilla, le dije a mi agente, mantén a los otros alejados. Vamos a intentar el Sevilla, porque eso es lo que quería. Así que ya sabes, no es como si tuvieras todas estas ofertas sobre la mesa y te pusieras en plan, vale, intentas presionar algo. Y, por supuesto, por ejemplo, un equipo de la Premier League tiene mucho dinero. Así que no quiero que ese club de la Premier League venga y diga 10 millones si quiero ir al Sevilla. Es decir, eso es lo que yo quería. Así que le dije a mi agente que, ya sabes, dejemos de lado a los otros equipos de las otras ligas, porque vamos a ir al Sevilla.