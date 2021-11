Reyes será el gran protagonista del Córdoba-Sevilla

El Córdoba-Sevilla FC de Copa del Rey no será un partido más. En lo deportivo, ambos se juegan mucho porque en eliminatorias a un solo encuentro cualquier error te deja fuera, pero en lo emocional tienen mucho en común, jugadores y ex de ambos equipo. Y, en especial, uno: José Antonio Reyes.

El mito de Utrera militó media temporada en el conjunto cordobés, en la 17/18, en la que fue la pieza clave para que el equipo dirigido por Sandoval se salvara del descenso a Segunda B. El utrerano, sobre el que había dudas después de varios meses parado, brilló a gran nivel y eso le sirvió para fichar por el XJ T. Leopard chino.

Por ello, aprovechando la visita del club que lo encumbró y del que es eterno capitán, se han preparado una serie de homenajes con los que recordar la figura del futbolista, tristemente fallecido en 2019.

Entre los actos previstos estaba la entrega de una placa conmemorativa al hijo mayor de Reyes, que actualmente juega en la cantera del Real Madrid. No obstante, el jugador ha sido citado por la selección española sub 15 para el Torneo de Albir y debía concentrarse hoy, por lo que es probable que no pueda acudir.

Entre otras sorpresas, también hay preparado un video, que se emitirá justo antes del arranque del partido, y en el que se recordará la figura de Reyes. Un recuerdo que, desde la grada, también se repetirá en el minuto 9 de partido, ya que fue ese el dorsal que llevó en su estancia en el conjunto califal.

El partido en sí ha causado una revolución en Córdoba, donde hoy se veían colas en las taquillas para poder sacar entradas. Un Arcángel lleno para ver a Sevilla y Córdoba sería el mejor colofón a este homenaje.