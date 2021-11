Entrevista ED con Delaney (III): La primera expulsión de su vida contra el Espanyol: "Fue mi error"

Thomas Delaney, futbolista del Sevilla FC, habló de algunos aspectos futbolísticos que le han ocurrido durante sus primeros meses como jugador sevillista durante su última parte de la entrevista que concedió a ESTADIO Deportivo.

El danés desveló que la expulsión que sufrió contra el RCD Espanyol fue la primera de su vida y asumió su responsabilidad, admitió que fue culpa suya y que nunca debió aplaudir al árbitro.

Además, se mostró contento por jugar con grandes jugadores como Fernando, Joan Jordán u Óliver Torres.

- Grandes jugadores en tu posición... Fernando, Gudelj, Jordán, Óliver, Rakitic... no es fácil jugar

No, no, por supuesto que no. Pero, de nuevo, eso es lo que me gusta, desafiar y es lo mismo que en Dortmund. También tenemos un muy buen centro del campo. Pero creo que es como vemos este año, hay muchos cambios todo el tiempo. Llegan nuevos jugadores y es importante para un buen equipo tener una buena plantilla y creo que tenemos muy buenos jugadores en mi posición.

- La afición habla, ¿Dónde prefieres jugar? ¿En la posición de Fernando o en la de Jordán?

Me gusta estar por todo el campo, ya sabes, para poder salir. Sí, eso es lo que más me gusta, pero puedo hacer ambas cosas.

Sí. A veces prefiero los lugares de arriba pero normalmente incluso puedo jugar abajo también. Así que, así que sí, está bien para mí que existan tres lugares, o uno más arriba y dos sosteniendo y creo incluso que lo que me gusta aquí es cuando juego con Fernando, no hay límites a Fernando. O si juego como número seis con Jordán y Óliver Torres, por ejemplo, ya sabes, cambiamos y cambiamos. Por supuesto, estoy concentrado cuando juego como número seis, pero incluso cuando juego como número seis, es suficiente con saberlo y me gusta.

- Hablemos de los árbitros. Primero, tu tarjeta roja contra el Espanyol, ¿Qué ocurrió?

Totalmente mi error. Sucedió tan rápido que ni siquiera me di cuenta de lo que pasó. Me sacaron tarjeta amarilla. No sé por qué me sacaron la amarilla. No hice la falta. Me sacaron la tarjeta amarilla. Me enfadé. Y luego me sacaron la segunda tarjeta amarilla. Así que fue un desastre por mi parte. Pero es la primera vez en mi carrera que me sacan una tarjeta roja. Sí, sí, nunca he recibido una. Y tengo muchas amarillas.

- Vaya sorpresa, primera roja...

Sí, en primer lugar, es mi error. Ya sabes que si aplaudes al árbitro... es una estupidez. Pero ha pasado así. Pero creo que no sé qué pasó. Fue sólo que estaba enojado. Una cultura diferente. Estaba acostumbrado a los árbitros alemanes, con los que podía hablar y entender, pero probablemente también me pasaría en Alemania.

Creo que si era un árbitro diferente hubiera tenido la tarjeta roja igual. Perdí la cabeza por primera vez en mi carrera. Y la última. Aprendes ya sabes. Estaba en el vestuario simplemente caminando y me puse muy contento cuando anotaron el dos a cero.

- Otra acción fue el penalti que cometiste contra el Lille, el manotazo en la cara...

Ya sabes, sucede tanto en el juego que retienes a alguien, sucede en cada juego, haré esto, como tratar de retener a alguien en una posición. Y lo golpeé en la cabeza. Ni siquiera lo vi. Lo supe cuando sucedió. Sabía que le había golpeado. Sucede y fue desafortunado, creo.

- ¿Diferencias entre el los árbitros en España y en Europa?

Es difícil de decir. Pero para mí es definitivamente diferente porque no hablo español. Me gusta hablar con los árbitros. Y en Alemania y Dinamarca podía hablar con los árbitros y aquí no puedo. Así que esa es para mí la mayor diferencia. Así que, ya sabes, tengo que cambiar, tengo que aprender qué hacer y qué no hacer.