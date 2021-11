Juanito, esperanzado con eliminar al Sevilla: "Si salen los menos habituales, tendremos nuestras opciones"

Juan Gutiérrez, ex jugador del Real Betis y ahora director deportivo del Córdoba CF, atendió a los compañeros de COPE Sevilla para valorar las posibilidades que tiene su actual equipo contra la escuadra de Nervión en el partido de Copa del Rey que se jugará mañana en la ciudad califal.

Juanito fue realista, pero argumentó que tiene alguna esperanza de eliminar al que fuera su eterno rival como futbolista. "El Sevilla sí tiene una unidad A y una unidad B. Si repiten muchos de los que jugaron el domingo en el Bernabéu, nuestras opciones son nulas. Son 7-8 jugadores de talla mundial que tienen al Sevilla donde lo tienen. Pero si salen jugadores menos habituales y algunos canteranos nosotros sí tendremos nuestras opciones".

Por otro lado, explicó que están centrados en la liga y que el torneo copero es un regalo. "Nuestro objetivo único y principal es el ascenso. Ganamos la Copa RFEF que es un caramelo, pero nuestro objetivo es el ascenso. Cuando tienes la posibilidad de eliminar a todo un Sevilla, tu trabajo se ve aún más reforzado".

Finalmente, lanzó un aviso al Sevilla FC por el buen momento de forma que atraviesa el Córdoba CF. "De los últimos 20 partidos hemos ganado 17, perdido sólo uno y empatados dos. Evidentemente hay una diferencia de categoría abismal, pero vamos a tratar de discutirle la posesión del balón e intentar jugarle de tú a tú al Sevilla. Estamos jugando al ataque. El entrenador no hace lo que la mayoría que cuando va ganando 1-0 hace un cambio defensivo, Germán Crespo (el entrenador) no es así. Vamos ganando y hace un cambio ofensivo. Conozco perfectamente al entrenador que firmé y conozco cuál es su plan, que es ir a ganar. No sabemos jugar a lo otro".