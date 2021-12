Las notas del Sevilla ante el Córdoba en la Copa del Rey

Luego se le recrimina que no rota mucho y sobrecarga de minutos a sus principales efectivos, pero Julen Lopetegui se llevó tal enfado tras la primera mitad que habría cambiado a todo el equipo de haber podido. Un ritmo de juego lentísimo, sin atrevimiento para encarar, sin movilidad en los últimos metros ni profundidad por bandas... El primer cambio fue obligado, por el mareo de Delaney. Con Jordán a los mandos comenzó otro partido. Hizo dos sustituciones más en el 46' y también se hicieron notar las ganas del goleador Ocampos y la seguridad de Diego Carlos. Los agotó a falta aún de casi 20' con Rafa Mir y, el mejor de todos, el Papu Gómez. Aún entraría otro peso pesado más como Koundé en la prórroga.

Los nombres y la entidad de los jugadores a los que dio entrada el técnico vasco demostraban que su mosqueo inicial fue virando a agobiante preocupación con el paso de los minutos. No se fiaba de un Córdoba ya más cansado pero que suplía la falta de fuerza con ilusión y mucha pelea para anular la reacción visitante y no dejarle circular con una poderosa presión. Sólo se vio un Sevilla superior -y no demasiado- en el tiempo extra. Un gol de Ocampos, ya en el 110' dio al conjunto nervionense el sufrido pase a la siguiente ronda del torneo del K.O., un término que rondó por la mente de los sevillistas durante gran parte de la eliminatoria en tierras califales.

Así jugaron los futbolistas del Sevilla en el duelo de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Córdoba en El Arcángel:

- DMITROVIC: 6

Tuvo que lanzarse a los pies del exsevillista Casas a los 2' y sacar una mano salvadora al cabezazo de Puga en el 15'. Volvía a la titularidad tras su mala actuación ante el Levante y sumó su tercer partido del curso (el otro, la jornada 1 ante el Rayo).

- MONTIEL: 4

Tuvo tanto trabajo en defensa que apenas se vieron esos centros tan peligrosos que venía acostumbrando a poner durante su titularidad indiscutible ante la ausencia de Navas. Lopetegui no se fiaba de darle la alternativa a Valentino y le dieron la razón la intensidad y agresividad demostrada por los exsevillistas Simo y Casas.

- GUDELJ: 5

Fuera de la lista para la Champions y con papel residual en LaLiga, por tenía su merecida titularidad. Lo hacía como central, pero una durísima entrada de Simo -otro de los canteranos del Sevilla en las filas del Córdoba- dejó al serbio bastante mermado. Aguantó hasta el descanso, pero tuvo que dejar su sitio a Diego Carlos.

- REKIK: 5

Lopetegui dibujó una línea defensiva muy adelantada que obligó a los centrales a jugar con muchos metros a sus espaldas, algo peligroso frente a un ataque de jugadores eléctricos y que presionaban muy arriba. No obstante, se le ve cómodo en esas lides. Incluso se permitió una arrancada por la izquierda, cual extremo, que casi acaba en gol de Iván.

- AUGUSTINSSON: 4

Demasiado tibio a la hora de subir por su carril, apenas se dejó ver en campo del Córdoba y eso que cuando se anima suele aportar cosas interesantes. Al menos sufrió menos que Montiel con su par.

- DELANEY: 5

Pivote defensivo en El Arcángel -sin Fernando y con Gudelj de central- dio el susto al pedir el cambio por unas repentinas molestias. Algo mareado y con visión borrosa, optó por echarse al suelo y necesitó ayuda para abandonar el campo tras ser sustituido en el 37' por Joan Jordán. Se marchó directo al hospital para hacerle pruebas.

- ÓLIVER TORRES: 4

En teoría, era el que más debía agradecer la entrada de Jordán. El balón, de repente, empezaba a moverse más rápido y el extremeño podía ser más dinámico e intentar aumentar el ritmo en la creación de juego, pero pese a intervenir mucho apenas encontró soluciones. Aunque sin la continuidad que quería, siempre estaba cerca y no paraba de pedirla.

- MUNIR: 5

Lució el brazalete de capitán y sorprendió su posición como extremo diestro, dejando la izquierda a Idrissi. Casi hace el 0-1 al filo del descanso con un gran cabezazo ante el que se lució Felipe Ramos. Estuvo a punto de evitar la prórroga con un disparo a quemarropa en el 90' que Felipe desvió con un paradón. Mejoró con el cambio de perfil y con la compañía.

- ÓSCAR RODRÍGUEZ: 5

- IDRISSI: 4

Firmó el primer disparo a puerta del Sevilla, en el 27', tras recibir pegado a la cal, internarse sorteando contrarios y soltar un zapatazo lejano que el meta local atrapó en dos tiempos y con apuros. Fue lo único reseñable en una intermitente primera parte. Lopetegui le dejó en la caseta.

- IVÁN ROMERO: 6

Quiso demostrar su descaro y, en la primera que cazó en el área, recortó a dos defensores pero acabó en el suelo pidiendo penalti a un Gil Manzano que le invitó a levantarse (no hay VAR en la Copa). Pasaba muchos minutos desasistido, pero cada vez que intervenía generaba peligro. En el 36' remató de primeras un centro raso de Rekik que se fue fuera por muy poco. Suplido por Rafa Mir tras dejarlo todo en el verde.

- JOAN JORDÁN: 7

Era un día para descansar, pero la indisposición de Delaney le hizo salir en el 37'. Por sus características, mejoró a un equipo que llevaba toda la primera parte a un ritmo muy bajo de intensidad y de lenta circulación. Se hizo con el mando del Sevilla y, junto al Papu, enderezó el rumbo.

- DIEGO CARLOS: 6

El exceso de ímpetu de Simo dejó a Gudelj sin los minutos que esperaba y al brasileño sin el descanso que necesita. Salió en la reanudación. Cuando aún estaba asentándose, el técnico local refrescó su ataque y el fornido zaguero sufrió un poco más, sobre todo tras ver amarilla en el 81'.

- OCAMPOS: 8

Otro de los que entraron en el segundo acto, se situó en la derecha y comenzó a percutir una y otra vez. Casi todas las acciones reseñables de peligro visitante las protagonizó el argentino, autor del agónico gol del pase sevillista en la segunda parte de la prórroga. Tuvo que sortear a Felipe porque, si no, no había manera de batirle.

- RAFA MIR: 6

La primera que tocó la mandó para adentro tras un remate de primeras a un medido centro de Ocampos, pero estaba en fuera de juego, como en la primera acción de la prórroga, cuando se topó con el palo a un cabezazo tras servicio de Munir. De gatillo fácil, lo intentaría cuatro veces más, pero sus disparos se marcharon ligeramente desviados los dos primeros y los otros dos fueron repelidos por un titánico Felipe.

- PAPU GÓMEZ: 8

Fue el quinto cambio y entró en el 73', lo que sirve para hacerse una idea de lo mal que lo pasaba Lopetegui con el 0-0 y la resurrección de un Córdoba muy peleón. Cumplió con esa misión de asociarse más por dentro. Puso de gol a Munir al filo de la prórroga en una acción individual y se mostró muy participativo. Tuvo el gol pero, como el resto de sus compañeros, se topó con un gran Felipe.

- KOUNDÉ: 6